Flamengo x River Plate: siga ao vivo tudo da final da Copa Libertadores em Lima

Hoje é um grande dia para a nossa Nação Mengão! Eu estarei torcendo desde Japão com os meus cores ! Vamos com tudo ! FORÇA FLAMENGO! #JogaremosJuntos 🔴⚫️💪🏻 @Flamengo pic.twitter.com/c9JrxdPFIX — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) November 23, 2019

O mundo do futebol está de olho na grande decisão deste sábado e as mensagens de apoio surgem de todos os lados. E quem fez questão de demonstrar sua torcida pelo foi o alemão, Lukas Podolski. O atacante mostrou identificação com o clube desde que esteve no em 2014 para disputar a . Hoje atuando pelo Vissel Kobe, do , o jogador utilizou de suas redes sociais para se unir à torcida Rubro-Negra. Veja: