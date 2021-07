FIFA 22: Lançamento, preço, plataformas, novidades e outros detalhes

Edição de 2022 do jogo de futebol da EA Sports chega em breve. Confira o guia completo com as informações sobre o game

O lançamento de FIFA 22 está cada vez mais próximo. A EA Sports revelou diversas informações sobre o título, incluindo data de lançamento, plataformas e preços.

A Goal preparou um guia completo, com tudo o que você precisa saber sobre a edição de 2022 do simulador de futebol.

FIFA 22 será lançado no dia 1 de outubro de 2020, seguindo a tendência de chegada dos games da franquia desde 2003, quando são lançados entre a última semana de setembro e a primeira de outubro.

Apesar da data inicial para outubro, o game poderá ser jogado partindo do dia 27 de setembro, para aqueles que optarem pela edição especial Ultimate, que custa mais caro em relação à padrão.

O primeiro trailer foi revelado no dia 11 de julho, e mostrou um pouco dos novos gráficos e funções de FIFA 22, além de mostrar o retorno do francês Kylian Mbappé como capa do game.

#FIFA22, Powered by Football



With new HyperMotion Technology, welcome to a revolution in

football gameplay. 🎮⚽



Learn more and pre-order today ➡ https://t.co/SotAORTXCO pic.twitter.com/IgRYzvvpqG — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 11, 2021

PlayStation:

Versão padrão (PS4) - R$ 289,90

Versão padrão (PS5) - R$ 338,90

Edição Ultimate (PS4 e PS5) - R$ 498,90

Xbox:

Versão padrão (Xbox One) - R$ 299

Versão padrão (Series X/S) - R$ R$ 339

Versão Ultimate (One e Series) - R$ 499

PC (Steam):

Versão padrão - R$ 249

Versão Ultimate - R$ 349

A edição padrão de FIFA 22 terá preços diferentes para consoles da nova e antiga geração. Nos casos de PS4 e Xbox One, a versão mais básica sairá por R$ 299, enquanto no PS5 e Xbox Series X/S o game custará R$ 339. Nos PCs o preço será R$ 249.

A outra alternativa é a edição Ultimate, que contém o jogo base e outros extras para os modos Ultimate Team e Volta, sai por R$ 499, e tem como vantagem acesso às versões da nova e antiga geração nos consoles, opção gratuita em FIFA 21.

Em quais plataformas o FIFA 22 será lançado?

FIFA 22 será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Caso optem pela versão mais básica do jogo e façam upgrade para o console da nova geração durante a temporada, os jogadores terão de comprar o FIFA 22 novamente, para a nova plataforma.

A alternativa é comprar a edição Ultimate, que pode ser jogada entre as gerações das mesmas plataformas (PS4 e PS5 ou Xbox One e Series.

FIFA foi lançado para o Nintendo Switch nos últimos anos como “Legacy Edition”, uma versão bastante simplificada, inspirada em lançamentos mais antigos da série, contando apenas com novos uniformes e elencos atualizados. A EA não comentou se pretende lançar o game no console da Nintendo este ano.

Quando será possível comprar o FIFA 22?

A pré-venda do FIFA 22 já está disponível em todas as plataformas de lançamento. Jogadores com uma assinatura EA Play (disponível para PlayStation, Xbox e PC) contam com 10% de desconto na reserva do game.

Quais as novas funções do FIFA 22?

Nova geração

PS5 e Xbox Series X/S terão como diferencial a inclusão da tecnologia HyperMotion, que promete animações e jogabilidade ainda mais realistas, com capturas de movimentos dedicadas dos atletas.

A EA usou capturas de partidas completas, 11 x 11 para obter mais detalhes de jogadores de equipes como Real Madrid, Paris Saint-Germains e Liverpool. Isso resultou em mais de 4 mil novas animações.

Modo carreira

A EA Sports ainda não revelou muitas novidades sobre o modo carreira o FIFA 22, mas são esperadas uma série de alterações em relação à versão de 2021.

Inteligência artificial melhorada, ajustes no sistema de transferências e até mesmo um modo online para jogar com os amigos são especulados para o game.

Novos ídolos

A versão de 2021 de FIFA contou com mais de 100 craques do passado na lista de Ídolos do Ultimate Team, e já sabemos que FIFA 22 ampliará o leque de lendas do futebol.

Entre os novos nomes que aparecem no banco de da empresa estão alguns dos mais pedidos da comunidade.

Gabriel Batistuta

Robin van Persie

Lucio

Park Ji-Sung

Jaap Stam

Cha Bum-kun

Diego Forlan

Wesley Sneidjer

Iker Casillas

Outra novidade são os FUT Heroes, nomes de peso da história do futebol que terão cartas especiais, ligadas a ligas onde brilharam. Os cards serão uma das vantagens de comprar a versão Ultimate do jogo. Entre os nomes estão Jorge Campos, Diego Milito, Mario Gomez, Abedi Pele e Robbie Keane.

O VAR estará no FIFA 22?

Uma das principais mudanças do futebol na última década, o VAR ainda não chegou ao FIFA, e até o momento não existe nenhuma previsão para a inclusão do sistema de árbitro de vídeo no título.

Ligas e clubes

A volta do Brasileirão ao FIFA é um dos principais pedidos dos fãs locais do game da EA, e apesar da recente e intrigante inclusão de alguns jogadores de times brasileiros no banco de dados do FIFA 21, o Campeonato Brasileiro deve seguir sem licenças para os atletas em 2022.

As notícias também não são as melhores para a Serie A Italiana, que além de Juventus e Roma, também perdeu Napoli e Atalanta, que assinaram contratos de exclusividade com a Konami, desenvolvedora do concorrente PES.

Quem estará na capa do FIFA 22?

Kylian Mbappe será o jogador a estampar a capa do FIFA 22.

O astro francês do Paris Saint-Germain volta a ser a grande estrela do game, após também ser o principal garoto propaganda do FIFA 21, com seu retorno anunciado no último dia 9 de julho nas redes sociais da empresa.

Honoured to welcome back @KMbappe



The #FIFA22 cover star 🌟



Stay tuned for the game-changing reveal on July 11th 👉 https://t.co/oT0kH2cJ7b pic.twitter.com/w1NABM6Fjj — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 9, 2021

