Acesso antecipado do FIFA 22: Data, preço e como funcionam as 10 horas de teste

Assinantes do EA Play podem experimentar a versão completa do game de futebol por 10 horas

FIFA 22 chega oficialmente em 1 de outubro, mas os assinantes do EA Play poderão experimentar 10 horas da versão completa do game a partir do dia 22 de setembro,

O período de teste faz parte do programa de acesso antecipado do EA Play, serviço por assinatura da empresa, que funciona mais ou menos como um "Netflix de jogos". A plataforma está disponível nos consoles PlayStation e Xbox e no PC, e funciona com pagamento mensal.

Quando começa o acesso antecipado (early access) do FIFA 22?

O game poderá ser baixado e jogado a partir desta quarta, 22 de setembro. A EA ainda não confirmou o horário exato da liberação, mas seguindo o padrão dos últimos anos, o download deve ser liberado às 14h do Brasil.

Quanto custa o acesso antecipado do FIFA 22?

As 10 horas de acesso do FIFA 22 são gratuitas, mas para jogar é necessário ter uma assinatura ativa do EA Play, serviço de distribuição da Eletronic Arts.

A assinatura do primeiro mês custa R$ 6 no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, e dá acesso a quase 80 títulos da empresa, incluindo jogos das séries Battlefield, The Sims, Need for Speed e Madden NFL.

Uma opção de assinatura anual também está disponível, e sai por R$ 109, no pacote de 12 meses.

O acesso antecipado é gratuito no Xbox Game Pass?

A versão mais completa do Xbox Game Pass, Ultimate, oferece uma assinatura do EA Play inclusa. Isso significa que, se você já for um assinante do serviço no Xbox, poderá desfrutar das 10 horas de FIFA 22 sem pagar nada a mais por isso.

99¢ is all you need to play #FIFA22 on September 22

Checkout @EAPlay for details

👉 https://t.co/pER1I7uqoC pic.twitter.com/B7rfSc4IxR — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 19, 2021

É preciso ter comprado o FIFA 22 para usar o acesso antecipado?

Não. O acesso antecipado funciona como uma espécie de demonstração completa do game, em que os jogadores podem experimentar a experiência completa e decidir se querem ou não comprar o título. Basta ter uma assinatura válida do EA Play para jogar.

Até quando dá para usar o acesso antecipado do FIFA 22?

Diferente de outros anos, as 10 horas de acesso do FIFA 22 são válidas somente até a data de lançamento oficial do game, em 1 de outubro. Isso significa que, caso o jogador não "esgote" o seu tempo até lá, não poderá mais acessar o game, a não ser que o compre.