FIFA 22: Qual a diferença das versões Standard e Ultimate?

Edição padrão e Ultimate contam com brindes e vantagens para os jogadores e têm valores diferentes

FIFA 22 chega no próximo dia 1 de outubro, com versões para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, e como de costume, terá duas edições diferentes à venda.

A opção mais barata, batizada de Standard (“Padrão” em português) oferece a experiência completa do jogo, com acesso a modos como Ultimate Team, Carreira, Volta e Pro Clubs, além de alguns brindes.

Confira o conteúdo:

Um jogador garantido do primeiro Time da Semana do FUT

Um Embaixador do FUT por empréstimo

Carta de Kylian Mbappé por empréstimo no FUT

Um talento local no modo Carreira

A edição Standard de FIFA 22 sai por R$ 290 nos consoles da antiga geração (PS4 e Xbox One), R$ 339 nos aparelhos da nova geração (PS5 e Xbox Series X/S) e R$ 249 no PC.

Já a edição Ultimate, a mais completa do game, custa mais caro, e além do jogo completo, oferece um pacote de brindes e vantagens, incluindo a possibilidade de poder jogar a mesma cópia do FIFA 22 nos consoles da nova e antiga geração.

Outra vantagem é a possibilidade de jogar o game com quatro dias de antecedência, além de receber um pacote de 4600 FIFA Points, que sozinho custa R$ 199.

Confira:

Acesso antecipado de quatro dias (pode ser jogado a partir de 27/09)

FIFA 22 jogável nos consoles da nova e antiga geração

Pacote de 4600 FIFA Points

Um jogador garantido Fique de Olho do FUT

Um jogador garantido do primeiro Time da Semana do FUT

Um Embaixador do FUT por empréstimo

Carta de Kylian Mbappé por empréstimo no FUT

Um talento local no modo Carreira

A edição Ultimate de FIFA 22 sai por R$499 em todos os consoles e R$ 349 no PC.