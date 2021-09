FIFA 22 x eFootball: Quem tem os melhores gráficos?

Novos games de futebol chegam esta semana e levantam debate sobre gráficos. Qual é o melhor?

FIFA 22 e eFootball são a bola da vez no mundo dos games, e mais do que modos de jogo e jogabilidade, os gráficos dos novos títulos também estão entre os assuntos mais comentados pelos jogadores.

O novo game da EA Sports segue sua tradição dos últimos anos, com pequenos retoques e um visual mais elaborado nos consoles da nova geração (PS5 e Xbox Series X/S), enquanto o rival eFootball (nova encarnação de PES) aposta em uma nova engine, com gráficos feitos praticamente do zero.

Apesar das novidades mais substanciais, eFootball sofre com uma série de pequenos glitches, que fazem com que jogadores se movam de forma esquisita ou façam expressões engraçadas.

Mesmo com os problemas, o visual dos jogadores no game da Konami impressiona pelo realismo. Texturas de pele e cabelos e a modelagem de rostos e corpos são bastante fiéis, chegando a superar o visual de FIFA 22, que apesar de uma apresentação muito mais consistente, termina reaproveitando modelos por diversas temporadas.

Ainda não jogou e quer formar a sua opinião? A Goal preparou uma galeria com oito craques reproduzidos nos dois games de futebol. As capturas foram feitas nas versões para Xbox Series X de FIFA 22 e eFootball, usando o próprio sistema de screenshots dos consoles, e não passaram por nenhum tipo de tratamento.