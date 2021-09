Cafu, Casillas e Van Persie serão novos Ídolos de FIFA 22

Novos craques chegam no novo game de futebol da EA Sports

O lateral direito Cafu, o atacante holandês Robin Van Persie e o espanhol Iker Casillas serão três dos novos Ídolos, jogadores clássicos disponíveis em FIFA 22.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os novos jogadores se juntam a uma lista de mais de 100 craques do passado, que podem ser utilizados no modo competitivo Ultimate Team. Distribuídos no formato de cartas colecionáveis, os jogadores têm três versões, que representam diferentes momentos de suas carreiras.

O anúncio foi feito nas redes sociais da EA Sports, que vem intensificando o conteúdo sobre o novo jogo de futebol, que será lançado em 1 de outubro para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch e PC.

O trailer de anúncio mostra lances memoráveis da carreira dos craques, junto de cenas de suas versões digitais, que estarão no simulador de futebol da EA Sports.