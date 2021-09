FIFA 22: Times brasileiros terão jogadores genéricos

Assim como nas últimas versões, game de futebol da EA não terá atletas reais no Brasileirão

FIFA 22 não contará com jogadores licenciados do Brasileirão. Assim como nas últimas edições do jogo de futebol da EA Sports, os times aparecerão de forma correta, com uniformes e logos oficiais, mas sem o seu elenco.

Da Série A do Brasileirão, serão treze equipes no game. O número fica maior com a adição de clubes que disputam a Libertadores da América, mas que também não contam com seus jogadores reais.

Confira a lista de times:

Athletico-PR

Atlético Mineiro

Atlético-GO

Bahia

Ceará SC

Chapecoense

Cuiabá

Fluminense;

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Santos

FIFA 22 será lançado no próximo dia 1 de outubro, com versões para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

