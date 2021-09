FIFA 22: Como jogar as 10 horas de acesso antecipado do EA Play?

Assinantes do "Netflix de jogos" da EA podem jogar 10 horas do novo game de futebol antes do lançamento

FIFA 22 está entre nós. Enquanto o lançamento oficial do game está programado para o próximo dia 1 de outubro, os jogadores já podem experimentar a versão completa do novo jogo de futebol da EA Sports.

O "Acesso Antecipado" consiste em uma prévia de 10 horas de FIFA 22, disponível exclusivamente para assinantes EA Play, serviço similar a um "Netflix de jogos". A modalidade está disponível a partir desta quarta (22), e vai até o dia 1 de outubro.

Não sabe por onde começar? Confira o guia completo de como assinar o EA Play e baixar o FIFA 22.

Assinando o EA Play

Acesse o site do EA Play no seu navegador de internet e clique no botão "Assine já" para começar o processo. O serviço está disponível para PlayStation (PS4 e PS5), Xbox (Series X/S e One) e PC (Origin e Steam). Clique na sua plataforma entre a lista;

Agora será necessário escolher a opção de assinatura. Para novos membros, é possível aproveitar um desconto no primeiro mês, que sai por apenas R$ 6. A outra opção é pagar por um ano completo, que sai por R$ 109;

Faça login usando a sua conta da EA (a mesma que você usa para jogar FIFA), ou escolha a sua plataforma na parte inferior da tela para entrar usando seu perfil da Live, Origin ou Steam. No caso do PlayStation, você será levado diretamente para a página do EA Play na PSN;

Prossiga para a tela de pagamento. Assim que a transação for confirmada, você poderá acessar o EA Play diretamente do seu console ou PC.

É importante notar que, se você já tiver uma assinatura válida do Xbox Game Pass Ultimate, não será necessário assinar o serviço novamente, já que ele é incluído na sua assinatura.

Como baixar o FIFA 22?

Nos consoles da nova geração (PS5 e Xbox Series X/S), o EA Play está integrado à interface dos aparelhos. Basta procurar por FIFA 22 para encontrar a versão "trial" do game, ou acessar a área dedicada ao EA Play, que fica nas lojas digitais dos aparelhos.

No PS4 é necessário instalar um app chamado EA Play, onde você encontrará o FIFA 22 em uma área dedicada a jogos com versões de testes (o acesso antecipado).

Clique para fazer o download e aguarde a transferência completa. O FIFA 22 será instalado automaticamente no seu console, e poderá ser rodado do menu principal.

Como funcionam as 10 horas do EA Play?

Uma vez que você executar o FIFA 22 no acesso antecipado, receberá uma tela de notificação que mostra quantas horas de jogo ainda tem. Note que, não importa quais atividades realizar com o jogo aberto, o tempo seguirá contando.

É importante se lembrar de fechar completamente o game sempre que terminar suas sessões de jogo, mesmo que for desligar o console ou colocá-lo no modo de descanso. Outra boa ideia é reservar o tempo para de fato partidas, e deixar atividades como compras e vendas no mercado para o app do FIFA 22.