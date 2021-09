FIFA 22: Como usar o Web App do Ultimate Team?

Aplicativo para navegadores permite que jogadores comprem e vendam cards e completem DMEs do Ultimate Team

FIFA 22 já está disponível para os jogadores por meio do acesso antecipado do EA Play, e além de disputar partidas com as 10 horas de jogo disponibilizadas, os usuários também podem gerenciar suas equipes e comprar e vender cartas no Web App do game.

O Web App do FIFA Ultimate Team é uma plataforma gratuita, que pode ser acessada por qualquer navegador de internet, onde é possível acessar o mercado do game, assim como completar Desafios de Montagem de Elenco e personalizar formações, táticas e instruções de um time.

A ferramenta é uma ótima opção para aqueles que querem navegar no game mesmo estando longe do console ou PC, e também uma alternativa para melhorar o seu time e completar DMEs sem gastar o tempo do acesso antecipado.

Como acessar o Web App do Ultimate Team no FIFA 22?

O Web App pode ser acessado clicando aqui.

Clique em "Iniciar aplicativo web" e faça login usando seus credenciais da EA (os mesmo que você usa no Ultimate Team). É importante que você não esteja online no FUT no seu console ou PC, ou não será possível entrarApós o login, você será levado à interface principal do Web App, onde estão dispostas todas as funções da plataforma.

Em "Elencos", acesse os seus times montados e ajuste todas as opções, como formações, escalações, trocas de jogadores e outras opções.

Em "DME", confira a lista completa de Desafios de Montagem de Elencos, inicie novas tarefas e colete recompensas recebidas. A interface é um pouco mais complexa do que a vista nos consoles, mas a opção segue muito útil para aqueles que estão sem acesso ao dispositivo principal.

Em "Transferências", compre, venda e acesse a lista de leilões ativos do FUT do FIFA 22 de qualquer lugar. A opção é ótima para monitorar oscilações do mercado de cards e reagir rapidamente.

Note que a opção Transferências pode estar indisponível para novas contas no Ultimate Team. Neste caso, a única alternativa é seguir jogando normalmente até que a ferramenta seja ativada (geralmente em alguns dias).

Outras opções são as de ajustar uniformes, estádios e dados do clube, acesso à loja de pacotes do FIFA 22 e a lista de membros e itens negociáveis do seu clube.