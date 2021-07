Quanto vai custar o FIFA 22?

Novo jogo de futebol da EA Sports chega no próximo dia 1 de outubro, com aumento de preço

O FIFA 22 foi finalmente revelado pela Eletronic Arts. Estampando o craque francês Kylian Mbappé em sua capa, a nova edição do jogo de futebol chega no próximo dia 1 de outubro, com versões para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Como já era esperado, o título recebeu um aumento considerável em seu preço final, assim como diversos outros jogos lançados desde 2020. Os valores são diferentes para cada plataforma, e ainda variam de acordo com a edição escolhida.

Quanto custa o FIFA 22?

O novo game já está disponível em pré-venda nas lojas digitais de PlayStation, Xbox e PC.

PlayStation:

Versão padrão (PS4) - R$ 289,90

Versão padrão (PS5) - R$ 338,90

Edição Ultimate (PS4 e PS5) - R$ 498,90

Xbox:

Versão padrão (Xbox One) - R$ 299

Versão padrão (Series X/S) - R$ R$ 339

Versão Ultimate (One e Series) - R$ 499

PC (Steam):