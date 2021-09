Os melhores jovens do FIFA 22: as grandes promessas pra você arrasar no Modo Carreira

Veja a lista com os craques jovens que evoluem e se valorizam rapidamente no modo Carreira do FIFA 22

Uma das principais buscas dos jogadores no modo carreira do FIFA são jovens talentos com muito potencial de evolução. Com a chegada do FIFA 22, a "caçada" continua, e a Goal te ajuda com a lista dos 10 melhores alvos para lucrar muito na carreira do game.

A lista deste ano é recheada de nomes conhecidos, como Kylian Mbappe, Erling Haaland e Jadon Sancho, todos jogadores que já despontaram por clubes e seleções, mas que têm ainda mais potencial para assumir posições de destaque no futebol e, claro, no FIFA 22.

Mesmo bastante valorizados no mercado da carreira do FIFA 22, os atletas são pedidas certas para times com condições para o investimento, já que em uma ou duas temporadas terão seus valores praticamente dobrados, além do ótimo desempenho em campo.

Abaixo você confere a lista com os nomes dos craques, seus ratings atuais (para a temporada 2021/22) e o seu potencial de evolução no game.