FIFA 21: 'truques' e 'comandos secretos' do game de futebol

Confira como usar os controles avançados no FIFA 21, que são responsáveis por técnicas muito úteis, mas pouco conhecidas por jogadores

Além de comandos mais tradicionais como chutes, passes e dribles, o FIFA 21 “esconde” uma série de controles avançados que são responsáveis por técnicas muito úteis, mas pouco conhecidas por jogadores. Pedidos de infiltração, empurrões em defensores, movimento manual dos goleiros e desarmes mais rápidos estão entre os truques. Confira a lista.

Empurrar o defensor

Esse comando é especialmente útil para jogadores com bons atributos físicos, que terão mais facilidade de lidar com os adversários. Quando um zagueiro emparelhar com o seu jogador durante uma corrida, toque no L2/LT para fazer com que seu atacante use os braços para empurrar o defensor e proteger a bola.

Mover o goleiro

Uma das técnicas obrigatórias nos modos online de FIFA 21, a movimentação manual do goleiro pode salvar o seu time de gols incríveis. Em uma situação perigosa, mova o analógico direito enquanto mantém ele pressionado (R3/RS). Também dá para usar esse comando quando o oponente for cobrar faltas ou escanteios.

Pedir infiltração

Bolas enfiadas são excelentes para criar chances de gol em FIFA 21 e o comando de infiltração facilita essa jogada, ordenando que um dos seus atacantes faça uma corrida para receber um passe em profundidade. Com a bola nos pés, pressione o L1/LB duas vezes rapidamente para iniciar uma corrida.

Ainda dá para decidir a direção da investida do seu atacante tocando rapidamente no analógico direito, indicando o caminho.

Desarme rápido

Usando os comandos padrão de desarme, é preciso segurar o botão Quadrado/X por um período mais longo para dar um bote mais vigoroso no adversário, o que leva mais tempo. Para contornar esse problema, efetue um desarme segurando o R1/RB para usar uma entrada dura e veloz. Tenha cautela para não errar o tempo e cometer faltas duras.

Levantar rápido depois de um carrinho

Precisou usar um carrinho e errou o alvo? Pressione o botão de carrinho (Círculo/B) duas vezes para que o seu jogador se levante rapidamente do chão e fique pronto para iniciar uma nova perseguição ao adversário.

Cruzamento alto

FIFA 21 trouxe mudanças no sistema de cabeceio, agora mais eficiente. Caso use atacantes altos e com bons atributos para cabeçadas, faça cruzamentos enquanto segura L1+R1/LB+RB para alçar uma bola mais alta e lenta na área. Esse tipo de cruzamento favorece os atacantes, que terão mais tempo para se posicionar.

Cancelar movimento

Apesar de poderoso, o comando para cancelar movimentos é pouco conhecido entre os jogadores de FIFA. Pressionando L1+L2+R1+R2/LB+LT+RB+RT faz com que o seu jogador interrompa imediatamente qualquer tarefa, como um chute ou passe que estava sendo carregado, uma corrida em direção à bola ou uma infiltração.

Voltar no tempo

Nova função do FIFA 21, o “rewind” só funciona para modos offline mais casuais do game, mas certamente adiciona uma possibilidade interessante nas partidas. Com essa ferramenta é possível voltar alguns segundos no tempo para refazer alguma jogada.

Quando quiser uma segunda chance, pressione L2+R2+Options/LT+RT+Start para abrir o menu de replay. Escolha exatamente o momento que deseja reviver e aguarde a contagem tentar a jogada novamente.