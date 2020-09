Melhores goleiros do FIFA 21: Alisson, Oblak e o top 20 da posição

Confira os melhores arqueiros do game, prestes a ser lançado pela EA Sports

Todo grande time começa por um grande goleiro: é praticamente impossível vencer um campeonato sem ter um jogador de confiança defendendo o seu gol. No FIFA 21, não será diferente.

Já cansamos de ouvir dizer de tantas competições que acabaram sendo perdidaspor falhas de goleiros, ao passo que jogadores como Taffarel, Rogério Ceni, Marcos, Victor, Cássio e tantos outros marcaram o nome na história de seus clubes e seleções com performances históricas em momentos decisivos.

Isso só mostra a importância de ter um grande goleiro no futebol de hoje: ter um bom jogador na posição não garante uma vitória, mas te traz pontos importantes que podem ser a diferença entre um título e um vice-campeonato, por exemplo. No FIFA, então, a diferença entre um goleiro top e um apenas bom é sutil, mas é importante no mais alto nível do game.

Assim, preparamos uma lista trazendo os principais arqueiros do jogo:

FIFA 21: os melhores goleiros

Ranking Jogador Time País Posição Rating 1 Jan Oblak Eslovênia GK 91 2 Alisson GK 90 =2 Marc-André ter Stegen GK 90 4 Thibaut Courtois GK 89 =4 Manuel Neuer de Munique Alemanha GK 89 6 Ederson Brasil GK 88 =6 Samir Handanovic Eslovênia GK 88 8 Keylor Navas GK 87 =8 Wojciech Szczesny GK 87 =8 Hugo Lloris GK 87 11 David de Gea GK 86 =11 Yann Sommer Borussia Monchengladbach GK 86 13 Gianluigi Donnarumma GK 85 =13 Bernd Leno Alemanha GK 85 =13 Péter Gulácsi Hungria GK 85 16 Andre Onana GK 84 =16 Roman Burki Suíça GK 84 =16 Kasper Schmeichel City GK 84 =16 Rui Patrício GK 84 =16 Salvatore Sirigu Itália GK 84

Oblak, Alisson e ter Stegen, considerados como melhores goleiros do mundo e líderes no FIFA 20, brigam novamente pela posição de maior "paredão" do FIFA 21. Ou seja: nenhuma surpresa na posição.

Manuel Neuer, vencedor da Liga dos Campeões pelo Bayern, aparece logo atrás do top 3, junto de Thibaut Courtois, que brilhou pelo Real Madrid nesta temporada. Ederson e Handanovic completam as primeiras posições.

A Alemanha é a única seleção com três atletas entre o top 20, enquanto Itália, Brasil, Eslovênia e Suíça aparecem com dois jogadores. Nenhuma equipe tem mais de um atleta na lista.