FIFA 21: dicas para melhorar sua marcação no jogo

Não está conseguindo se defender? Confira algumas dicas para montar um time mais sólido!

O FIFA 21 já está disponível para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Com melhorias nos gráficos e novidades para os modos Carreira e Ultimate Team, o game também recebeu ajustes em sua jogabilidade, tornando-o mais pesado e manual. Tendo problemas para se defender no game e procurando ajuda? Confira dicas para montar uma retranca no FIFA 21.

Use jogadores com atributos defensivos altos

Em versões passadas do FIFA, usar zagueiros rápidos era a chave para combater os atacantes e conseguir acompanhar o seu ritmo acelerado. Apesar de ainda ser útil em FIFA 21, só velocidade não é suficiente para construir um bom zagueiro.

Fique atento para os atributos defensivos dos seus jogadores, como marcação, carrinhos e interceptações, e também na parte física, que é vital para vencer as disputas corpo a corpo contra atacantes mais altos e fortes.

Tente interceptar a bola

Com um sistema de defesa cada vez mais manual, que faz com que os jogadores tenham que posicionar os zagueiros e decidir quando dar botes, as interceptações ganharam espaço em FIFA como uma técnica segura e eficaz. Em FIFA 21, saber como cortar passes em lançamentos será imprescindível para o bom desempenho nos modos online.

Use o LT/L2 para colocar o defensor selecionado em uma posição mais agressiva (jockey) e mova-o para que ele cubra as linhas de passe dos jogadores adversários. Volantes e meias com mais mobilidade tornam a tarefa mais fácil.

Marque com seus meias

Apesar de serem os responsáveis pela defesa do seu time, os zagueiros e os laterais não são os jogadores certos para controlar durante sua vez de defender no FIFA 21. Opte por controlar seus volantes, que podem perseguir atacantes e tentar tomar a bola sem bagunçar a sua linha defensiva. Dessa forma a sua zaga estará sempre alinhada para lidar com atacantes tentando infiltrações.

Aguarde o momento certo para o desarme

Aproximar-se do atacante adversário pressionando Quadrado/X freneticamente pode parecer um bom plano, mas essa tática não funcionará em FIFA 21 e terminará em uma falta ou com o oponente chegando ao seu gol sem muito esforço.

Guarde os seus desarmes para o momento certo, quando o seu defensor estiver alinhado com o atacante (frontal ou diagonalmente). Quanto mais tempo você segurar o botão de desarme, mais forte será a entrada, mas também mais lenta. Carrinhos laterais também são muito eficientes para tirar a bola, mas cuidado com o timing para não terminar expulso.

Ajuste sua linha defensiva manualmente

Com a movimentação natural dos seus jogadores, é comum que eles fiquem fora de posicionamento em alguns lances, mas se isso não for controlado por você, o adversário pode se aproveitar dessas brechas para criar oportunidades de gol.

Troque constantemente entre os seus defensores pressionando o L1/LB, ou movendo o analógico direito na direção do jogador que quer controlar. Dessa forma você consegue levar o zagueiro a uma posição específica, ou mesmo direcioná-lo para perseguir um ala, por exemplo.

Configure instruções individuais

Jogadores de FIFA 21 têm “personalidades” que definem como eles se comportam no campo, ofensiva e defensivamente. Isso faz com que alguns dos seus defensores partam mais para o ataque, enquanto outros tendem a manter sua posição de origem.

É possível contornar esses “instintos” dos seus zagueiros, laterais e volantes alterando suas instruções individuais, ordenando que eles permaneçam na defesa, cubram certas áreas do campo ou marquem de forma individual.