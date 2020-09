Melhores atacantes do FIFA 21: Messi, CR7, Neymar e o top 40 da posição

Divididos entre atacantes de lado, centroavantes e meia-atacantes, listamos os 40 melhores definidores do game

Seja com o ponta veloz e driblador ou com o artilheiro da camisa 9, é inegável que atacantes decidem partidas e campeonatos. Afinal, não há como fazer gols sem que a bola chegue no ataque. No FIFA 21, obviamente, não é diferente.

Se você quiser ter uma carreira de sucesso, seja como treinador ou como um grande meia armador, precisará de um goleador para lhe "consagrar". Por sorte, alguns dos melhores jogadores do planeta atuam no ataque e podem jogar pelo seu time.

Assim, fica a pergunta: quem são os principais atacantes do FIFA 21? Quem tem o melhor rating, quem é o melhor ponta e o melhor centroavante?

Para responder essa dúvida, fizemos dois rankings contendo os melhores jogadores de frente da nova versão do game: os melhores atacantes de lado e os melhores atacantes centrais. Confira!

FIFA 21: os melhores atacantes de lado do game

Ranking Jogador Time País Posição Rating 1 Lionel Messi RW 93 2 Neymar Jr. Brasil LW 91 3 Mohamed Salah RW 90 =3 Sadio Mané Liverpool LW 90 5 Eden Hazard LW 88 =5 Raheem Sterling LW 88 7 Ángel Di María PSG Argentina RW 87 =7 Jadon Sancho Inglaterra RM 87 =7 Heung-Min Son LM 87 =7 Bernardo Silva Manchester City RW 87 11 Serge Gnabry de Munique RM 85 =11 Riyad Mahrez Manchester City RM 85 =11 Lorenzo Insigne LW 85 =11 Marcus Rashford Inglaterra LM 85 =11 Leroy Sané Bayern de Munique Alemanha LM 85 16 Pizzi Portugal RM 84 =16 Raphael Guerreiro Borussia Dortmund Portugal LM 84 =16 Mikel Oyarzabal LW 84 =16 Kingsley Coman Bayern de Munique LM 84 =16 José Callejón Napoli Espanha RM 84

Não há nenhuma surpresa ao ver o nome de Lionel Messi no topo. O argentino, aliás, segue com a maior pontuação de todo o game. Apesar de na vida real conseguir atuar muito bem centralizado como “clássico camisa 10” e enfiado no ataque, Lionel é creditado como ponta pela direita – o que também está certo.

Neymar ocupa a segunda posição dentre os pontas do game, apesar de ter perdido um ponto em relação à sua nota geral na edição anterior do game.

FIFA 21: os melhores atacantes/centroavantes do game

Ranking Jogador Time País Posição Ranking 1 Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio Portugal ST 92 2 Lewandowski Bayern ST 91 3 Mbappé PSG França ST 90 4 Sergio Aguero Manchester City Argentina ST 89 =4 Karim Benzema Real Madrid França CF 89 6 Harry Kane Tottenham Inglaterra ST 88 =6 Paulo Dybala Piemonte Calcio Argentina CF 88 8 Ciro Immobile Itália ST 87 =8 Aubameyang Gabão ST 87 =8 Luís Suárez Barcelona ST 87 =8 Griezmann Barcelona França ST 87 =8 Roberto Firmino Liverpool Brasil CF 87 13 Vardy Inglaterra ST 86 14 Lukaku Bélgica ST 85 =14 Memphis Depay França CF 85 =14 Timo Werner Alemanha ST 85 =14 Dries Mertens Napoli Bélgica CF 85 =14 Mauro Icardi PSG Argentina ST 85 19 Haaland Borussia Dortmund Noruega ST 84 =19 Ilicic Eslovênia CF 84

Apesar de muitas vezes seguir jogando pelo lado esquerdo de ataque, Cristiano Ronaldo continua como o atacante com melhor pontuação, seguido por Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. O pódio é completado por Kylian Mbappé, que assim como CR7 também pode atuar pelos lados.