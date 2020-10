FIFA 21: dicas para o Modo Carreira do game

Faça as melhores escolhas com seu clube, desenvolva seus jogadores e 'jogue duro' no mercado de transferências para chegar à glória no game!

Modos de gerenciamento são muito populares entre jogadores de futebol virtual, e para alegria dos fãs a EA Sports resolveu revitalizar o Modo Carreira para o FIFA 21. Novo sistema de simulação de partidas, treinamentos mais detalhados para o elenco e desenvolvimento de carreiras são algumas das melhorias na nova versão do game, que chega no dia 9 de outubro para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, mas já pode ser experimentado através do acesso antecipado via EA Play.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Confira a seguir algumas dicas para alcançar a glória com o seu time!

Mais times

Livre-se de jogadores que não pretende usar

Ao escolher uma equipe para treinar no FIFA 21, você vai se deparar com um elenco completo, mas nem todos os atletas do clube farão parte dos seus planos. Não perca tempo e adicione todos os jogadores que não pretende usar na lista de transferências (em Central do Elenco, clique no jogador e escolha Lista de transferências).

Isso evita atletas encostados e descontentes na sua equipe, e rende dinheiro extra para novas contratações. Outra boa opção é tentar incluir esses jogadores em trocas com outros times, sempre tomando cuidado para não desvalorizar o seu atleta na transação.

Aposte na juventude

Assim como no futebol real, no FIFA 21 os jogadores caem de desempenho conforme a idade vai chegando. Além de perderem pontos de atributos rapidamente, os atletas veteranos também se desvalorizam muito no mercado, o que pode não ser interessante para as finanças do seu time.

Para manter o seu elenco competitivo por mais tempo, evite a contratação de jogadores acima de 30 anos. Quanto mais jovens forem suas contratações, mais potencial de melhora e valorização eles terão, especialmente para craques como Jadon Sancho, Erling Haaland e Lautaro Martínez.

Experimente treinos dedicados

Treinamentos se tornaram uma função importante do modo carreira do FIFA nas últimas edições, e chegam mais complexos e versáteis para a temporada de 2021. Agora é possível definir padrões de treinamento automático para diversos jogadores do seu time, além da regularidade em que essas sessões acontecem.

Isso deve melhorar muito o ritmo de jogo do seu time, mas pode custar um pouco do seu preparo físico, então encontre o equilíbrio certo para o seu elenco. Para garantir resultados ainda melhores, opte por jogar os minigames de treinamento, que vão recompensar os seus jogadores de acordo com o seu desempenho nas tarefas.

Seja duro nas negociações

Para sair vitorioso na carreira do FIFA 21 é preciso ser competitivo dentro e fora dos campos. Durante as negociações para compra e venda de jogadores, não hesite em recusar ofertas baixas, fazer pedidas altas e insistir por descontos na hora de contratar um jogador.

Isso pode resultar em alguns acordos cancelados, mas você conseguirá extrair o melhor valor de cada negociação sem facilitar a vida dos rivais. Uma boa estratégia é conferir as dicas do seu assistente (mostradas abaixo da ficha do jogador), que sugere uma média de preço a cobrar e pagar por atletas.

Use o novo modo de simulação

A principal novidade do modo Carreira do FIFA 21 foi o acréscimo do novo sistema de simulação, bastante similar ao visto na série Football Manager. Com ele, você pode armar o seu time e deixar que a máquina controle os jogadores, enquanto você dá dicas de posicionamento, altera formações e faz substituições.

Ainda dá para assumir o controle total do time, como em uma partida tradicional de FIFA 21 (basta pressionar Quadrado/X a qualquer momento). Assim você pode tentar uma jogada mais ousada ou se defender como preferir em momentos mais importantes do jogo.

Fique de olho nos objetivos

Mais do que só vencer as partidas das ligas que disputa, os treinadores virtuais de FIFA 21 também têm uma série de objetivos a serem cumpridos a cada temporada. Isso envolve tarefas como contratar novos jogadores para as categorias de base, recuperar as finanças da equipe e fortalecer a marca do clube internacionalmente.

Cada tarefa tem um nível de importância, que pode ser checado em Escritório > Objetivos. É vital tentar cumprir a maior parte desses objetivos durante a temporada, ou você pode terminar demitido do seu cargo.

Tenha um plano de desenvolvimento para seus craques

Outra função que faz sua estreia em FIFA 21 são os planos de desenvolvimento, que servem para moldar o futuro dos seus jogadores. É possível alterar o estilo de jogo de um lateral tradicional para um com investidas mais agressivas ao ataque, ou transformar um goleiro comum em um líbero, por exemplo.

Os processos levam certo tempo e exigem a adaptação dos jogadores, mas ajudam muito a preencher espaços vazios no elenco, com mudanças de posicionamento e orientação. Os veteranos também podem se favorecer desses ajustes, com treinamentos que tornam a sua queda de desempenho mais gradual.

Teste novas táticas e formações

É comum ver jogadores que iniciam o modo carreira com uma equipe e seguem por múltiplas temporadas jogando com exatamente a mesma formação e instruções de jogo. Essa técnica pode até funcionar por um tempo, mas é sempre uma boa ideia ajustar sua estratégia de acordo com as novas peças que chegam ao clube.

Contratou uma dupla de alas velozes? Experimente uma formação com pontas bem abertos, para abusar da velocidade dos seus novos jogadores. O mesmo serve para zagueiros com aptidões ofensivas, atacantes fixos, meias “box-to-box” e tantas outras posições, que rendem muito mais em uma estratégia adequada.