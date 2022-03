Ferroviária x Santos: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

Na Fonte Luminosa, o Santos visita a Ferroviária na noite deste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), pela décima rodada do Paulistão.

Depois de vencer o Salgueiro e avançar na Copa do Brasil, o Santos empatou com o Novorizontino em 2 a 2 na última rodada do Estadual, e agora busca reencontrar o caminho da vitória. Atualmente, aparece terceira posição do grupo D, com 10 pontos.

Já a Ferroviária, que foi eliminada pelo Vasco no meio da semana na primeira fase da Copa do Brasil, busca a recuperação no Paulistão. A equipe também aparece na terceira posição do grupo B, com 10 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, Santos terá os desfalques do goleiro John, com dores no joelho direito, o meia Carlos Sánchez e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, em transição física, além do lateral-direito Madson, com lesão no músculo adutor da perna esquerda.

Por outro lado, Auro pode fazer a sua estreia com a camisa do Peixe, enquanto Vinícius Zanocelo, que cumpriu suspensão no empate com o Novorizontino, retorna.

Já a Ferroviária não poderá contar com o meia-atacante Guilherme Nunes, por questões contratuais. O clube não irá pagar a multa de R$ 500 mil reais para ter o jogador, que pertence ao Santos em campo. Arthur é o provável substituto.

Possível escalação do Santos: João Paulo; Auro (Vinícius Balieiro), Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme.

Possível escalação da Ferroviária: Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Didi e Arthur; João Lucas, Netto, Thomaz e Tcharles; Murilo Rangel e Gegê.

DESFALQUES

SANTOS:

Carlos Sánchez e Felipe Jonatan: transição física

John: dores no joelho direito

Madson: lesionado

FERROVIÁRIA:

Guilherme Nunes: questões contratuais

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ferroviária x Santos será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, e pelo Paulistão Play, no streaming.