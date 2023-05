Everton faz consulta por Yuri Alberto e cogita proposta ao Corinthians

Clube inglês permaneceu na Premier League e está de olho na contratação do centroavante de 22 anos

O Everton, da Inglaterra, fez uma consulta sobre a situação de Yuri Alberto, atacante do Corinthians, como soube a GOAL. O clube avalia a possibilidade de enviar uma oferta para a contratação do centroavante no mercado da bola.

Os britânicos ainda não formalizaram uma proposta, mas procuraram o estafe do atleta com o intuito de colher informações para um eventual acordo durante a próxima janela de transferências do futebol europeu. O Corinthians desconhece o interesse do clube inglês e nem sequer foi procurado para falar sobre o assunto.

A permanência do Everton na Premier League é fator importante para a busca por reforços. O clube segue na primeira divisão do futebol inglês e mantém poderio financeiro no mercado da bola.

O atacante de 22 anos assinou contrato em definitivo com o Timão no início da atual temporada. Ele firmou vínculo até 31 de dezembro de 2027. Os paulistas detêm 50% dos direitos econômicos, enquanto o restante permanece com o ex-clube do atleta, o Zenit, da Rússia.

O Corinthians não precisou desembolsar dinheiro pela contratação de Yuri Alberto. O clube liberou dois atletas para contar com o centroavante no mercado da bola: o zagueiro Robert Renan e o volante Du Queiroz. O Timão ainda cedeu preferência na compra do jovem Pedro aos russos.

Yuri Alberto fez 25 partidas pelo Corinthians na atual temporada, somando 2.106 minutos em campo. O atacante marcou cinco gols e se responsabilizou por três assistências até o momento. Ele ainda atuou pela seleção brasileira por cinco minutos, no amistoso diante do Marrocos, em 25 de março passado.