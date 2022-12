Corinthians faz acordo com o Zenit pela compra de Yuri Alberto

Atacante de 21 anos assinará contrato até dezembro de 2027 no Parque São Jorge. Du Queiroz e Robert Renan são liberados para os russos

O Corinthians fechou a operação pela contratação de Yuri Alberto às 20h (de Brasília) do último sábado (24), véspera de natal, como soube a GOAL.

O centroavante assinará contrato até 31 de dezembro de 2027. O vínculo será firmado nos próximos dias. A informação sobre o tempo do compromisso foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela GOAL.

O negócio está apalavrado, restando apenas troca de documentos. O zagueiro Robert Renan e o volante Du Queiroz serão liberados para defender o Zenit, da Rússia, na negociação.

Os paulistas ficarão com um percentual do centroavante de 21 anos e manterão parte dos direitos econômicos da dupla que se transfere para o leste europeu. Os números exatos ainda são mantidos em sigilo pelas partes.

A negociação não terá compensação financeira entre as partes. O acordo ficou na composição de direitos econômicos de cada atleta.

As tratativas foram conduzidas pelo agente André Cury - ele foi o intermediário do negócio e trabalhou no desfecho do acordo durante o último sábado.

Yuri Alberto, que também é agenciado pelo empresário, assinará até dezembro de 2027 no CT Joaquim Grava. A permanência do atacante era o principal desejo da cúpula na atual janela de transferências.

O tempo de contrato de Robert Renan e Du Queiroz na Rússia ainda é discutido. Os dois jogadores foram procurados pelos russos para conversar sobre os moldes dos vínculos trabalhistas.