Yuri Alberto no Corinthians: jogadores cedidos ao Zenit, valores e detalhes do negócio pela transferência em definitivo

Corinthians cede Robert Renan e Du Queiroz e pode ter Mantuan de volta no meio do ano em negócio com o Zenit

O Corinthians anunciou a permanência de Yuri Alberto em definitivo. O atacante de 21 anos acertou contrato com o clube do Parque São Jorge em um contrato válido até o final de 2027, em um negócio que envolveu cinco jogadores do Timão que foram diretamente ligados ao Zenit São Petersburgo, da Rússia, sem que o clube paulista tivesse que pagar nada pela transferência.

A GOAL explica a negociação a seguir.

O que o Corinthians recebe no negócio?

O Corinthians fica "apenas" com Yuri Alberto. O atacante de 21 anos firmou contrato definitivo com o Timão até 31 de dezembro de 2027. O clube do Parque São Jorge, vale ressaltar, não precisou envolver valores para sacramentar a permanência do centroavante, que estava inicialmente emprestado pelo Zenit até o final de junho de 2023.

Os russos anunciaram que terão direito a 50% do valor recebido pelo Corinthians em uma futura venda de Yuri Alberto.

O que o Zenit recebe no negócio?

Zenit anunciou o acordo com o Corinthians por Yuri Alberto

O Zenit recebe dois jogadores do Timão e a preferência de compra de mais um: são eles o zagueiro Robert Renan, o volante Du Queiroz e o atacante Pedro. O defensor se transfere para a Rússia já em fevereiro, enquanto o volante fica até o meio do ano no Corinthians. Os dois assinarão um contrato válido por cinco temporadas com o Zenit - os possíveis percentuais que os paulistas mantém sobre os direitos da dupla não foram revelados.

O clube russo ainda poderá cobrir qualquer oferta recebida pelo Alvinegro pelo atacante de 16 anos, um dos destaques das categorias de base corintianas.

O que acontece com Gustavo Mantuan e Ivan?

O atacante Gustavo Mantuan segue normalmente no Zenit até o final do contrato de empréstimo, que tem validade até o meio do ano (final de junho). O Corinthians, porém, só segurou 30% dos direitos econômicos do jogador, independente de voltar ao clube ou ser negociado em definitivo com os russos.

Ivan, por outro lado, já foi liberado pelo Zenit. O goleiro foi "devolvido" pelos russos, já está no Brasil e deve ser renegociado pelo Corinthians com o Vasco, o principal dos interessados em sua contratação.