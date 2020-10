Everton 100% ofusca Liverpool e terá derby para quebrar jejum de dez anos

Enquanto os Reds vem abalados pela derrota por 7 a 1, os Toffees estão invictos e querem continuar a temporada perfeita

No próximo sábado, 17 de outubro, completa-se dez anos da última vitória do contra o . Os rivais de Merseyside se encontram justamente nesta data e os Toffees estão esperançosos que quebrarão este jejum de uma década, acenando para o começo de uma nova era no clássico.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Se a ambição no momento não é igualar a supremacia dos Reds, o quer ao menos desafiar o atual campeão da Premier League. Talvez seja um exagero e uma empolgação pelo início invicto na temporada, mas talvez vencer os três pontos seja um ponto de virada para o time do Goodison Park.

Mais times

A empolgação dos torcedores do Everton tem explicações. O time lidera a Premier League 2020/21 e é liderado por duas grandes estrelas: James Rodríguez em campo e Carlo Ancelotti fora das quatro linhas. O novo projeto ainda está começando, mas a sofisticação do futebol apresentado dá indícios de que o time será páreo duro e brigará por vaga na Liga dos Campeões.

Os comandados de Ancelotti têm sido muito consistentes em sua formação e estilo, preocupando-se apenas com seu próprio estilo de jogo e não em desafiar cada adversário de forma diferente. Na formação 4-3-3, as principais características são: laterais que avançam em conjunto e buscam cruzar para a área em todas as oportunidades; um craque em James Rodriguez saindo da direita para espalhar a bola e ditar o ritmo; e um meio-campo de três homens projetado para fornecer uma base sólida de apoio contra o contra-ataque.

O objetivo geral é um futebol de posse de alta velocidade, com os defensores regularmente carregando a bola pela parte de trás e Allan puxando as cordas da base do meio-campo. Dominic Calvert-Lewin, no ataque, é um alvo importante para cruzamentos na caixa e bolas paradas. Richarlison o acompanha pela esquerda, abrindo espaço para o avanço de Lucas Digne.

Adicionar Allan e Abdoulaye Ducoure nesta temporada, com Andre Gomes jogando do outro lado do brasileiro, deu ao Everton uma parede sólida que protege o time de contra-ataques dos adversários, permitindo os Toffees manter sua linha defensiva mais alta e dominar a posse de bola. Isso transformou o estilo de jogo, enquanto que a mudança do 4-4-2 para o 4-3-3 foi perfeita para acomodar a contratação de James, que brilhou com o italiano no Real Madrid e no Bayern de Munique.

E o padrão tático geral dos primeiros quatro jogos do Everton na liga é exatamente a abordagem necessária para atacar as fraquezas do Liverpool, como o mostrou em sua vitória por 7 a 2 há duas semanas. A falta de pressão em um meio-campo passivo do Liverpool, aliada à alta defesa dos Reds, deixaram o time de Jürgen Klopp expostos a simples contra-ataques canalizados pela direita.

Mais artigos abaixo

O poder psicológico que o Liverpool tinha sobre seus oponentes, forçando-os a um recuo no campo de jogo para que pudessem obter vitórias, quase certamente já não existe mais. O Villa perfurou algo significativo e agora os Reds deve encontrar uma maneira de pressionar furiosamente mais uma vez ou enfrentar uma temporada surpreendentemente difícil. Mas o Everton não terá medo de uma potencial reação.

Ganhando ou perdendo no sábado, a temporada que se segue promete ser a melhor do Everton desde 2013/14, quando Roberto Martinez e Romelu Lukaku inspiraram o quinto lugar com 71 pontos. Com base no que vimos até agora em 2020/21, uma primeira vitória no clássico em 10 anos certamente não está fora de questão para esta empolgante equipe do Everton.