Allan no Everton: pressão de Ancelotti e toque especial de Tite

Relação de confiança entre os dois treinadores teve influência na saída do volante da Itália para o futebol inglês

Depois de quase nove anos no futebol italiano, com passagens de sucesso por e, principalmente, , Allan resolveu mudar de ares e se juntar aos brasileiros que se aventuram na Premier League. A decisão de fechar com o passou diretamente pelas mãos de dois treinadores que têm grande impacto na carreira do volante: Carlo Ancelotti e Tite.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Ainda na reta final da temporada passada, Ancelotti fez questão de entregar uma lista de reforços à diretoria dos Toffees. No topo das solicitações de peso estava o nome do brasileiro, com quem o italiano já havia trabalhado no clube napoliano entre 2018 e 2019.

Mais times

“Ancelotti fez o possível e o impossível para contar comigo”, revelou recentemente Allan, a pessoas próximas, segundo a Goal apurou.

Para tirar o volante ex- da , o precisou desembolsar 25 milhões de euros (R$ 151 milhões), com a possibilidade ainda de gastar outros 3 milhões em bônus.

Antes mesmo de iniciadas as negociações por Allan, Carlo Ancelotti trocou mensagens com Tite. Nutrindo uma relação de confiança e respeito desde meados de 2014, quando o brasileiro fez um “estágio” no , a dupla conversou bastante sobre o eventual processo de adaptação do ex-vascaíno na Inglaterra.

Para Tite, a Premier League é a liga mais competitiva do mundo. O cenário passa então a ser ainda melhor com a influência diária de Ancelotti, que, segundo o próprio comandante da seleção brasileira já manifestou publicamente, está um passo a frente de Pep Guardiola e José Mourinho.

Pela seleção, Allan fez até o momento nove jogos oficiais. Tem sido convocado frequentemente para brigar por uma vaga no meio-campo, ao lado de Casemiro, Arthur e Fabinho. Mais recentemente, passou a ter a concorrência de Bruno Guimarães.