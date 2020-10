Klopp revela que enviou "longa mensagem" aos jogadores do Liverpool após 7 a 2

Técnico disse que se sentiu na obrigação de falar o que pensava ao grupo dos Reds depois do vexame contra o Aston Villa

O técnico do , Jurgen Klopp, revelou que enviou aos seus jogadores uma longa mensagem de texto na manhã seguinte à humilhante derrota por 7 a 2 contra o , no último dia 4, pela Premier League.

Como o vexame ocorreu pouco antes da pausa para os jogos internacionais entre seleções, o alemão não teve a chance de conversar com o grupo e tentar assimilar o duro golpe. O jeito, então, foi fazer isso de forma remota.

"A noite após o jogo não foi a melhor da minha vida, mas acordei de manhã e sabia que precisava falar com meus meninos. Só que eles não estavam aqui", disse Klopp à BBC Sport.

"Então eu mandei uma mensagem bem longa que basicamente continha meus pensamentos sobre as coisas que aconteceram. Depois disso eu me senti muito melhor e vi que a partir daquele momento nós poderíamos seguir em frente, e foi o que fizemos", completou.

Os Reds agora vão tentar a reação diante do arquirrival , que, diferentemente dos atuais campeões da Premier League, vivem excelente fase e lideram o torneio com quatro vitórias em quatro jogos.

"Perder um jogo é exatamente o oposto do que você quer, e perder por 7 a 2 torna as coisas ainda piores, mas às vezes temos que mostrar que isso pode ser útil. Teremos a oportunidade de mostrar isso no sábado contra o , o que torna tudo muito interessante, já que enfrentaremos uma equipe que está voando. Agora vamos ver quem lida melhor com o quê", comentou Klopp.

Ainda sobre o dérbi de Liverpool, o comandante dos Reds não poupou elogios ao italiano Carlo Ancelotti. "É um time top e um treinador top. O que eu penso sobre Ancelotti não é segredo. Não poderia respeitá-lo mais como pessoa e como treinador. Honestamente, ele é um ser humano maravilhoso", concluiu o alemão.