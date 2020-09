James, Richarlison, Ancelotti: 7 motivos pra você acompanhar o Everton no Inglês

Equipe de Liverpool tem novos e velhos trunfos para furar o "top 6" e fazer boa campanha na Premier League

O promete ser mais uma atração da temporada 2020/2021 da Premier League. O time de se reforçou bastante para deixar de ser coadjuvante e brigar no topo da tabela.

Quer saber por que você deve ficar de olho no ? Veja sete motivos abaixo!

Motivo um: James Rodríguez

Depois de sair sem deixar saudades do , o artilheiro da do em 2014 espera recuperar o bom futebol em sua primeira passagem pela . Para isso, tem como aliado Carlo Ancelotti , técnico que confiou nele tanto na como no de Munique.

Motivo 2: Richarlison

O Pombo faz a alegria da legião de fãs – ingleses e brasileiros – nas redes sociais e vem da temporada mais goleadora desde que chegou à Premier League (fez 15 gols em 2019/2020). Com o time mais reforçado, o atacante tem tudo para quebrar o recorde - e também seguir nos planos de Tite na seleção brasileira.

Motivo 3: Yerry Mina

O palmeirense ainda sente saudades do irreverente zagueiro campeão brasileiro em 2016. Depois de não ser aproveitado no e ter um início discreto na Inglaterra, o colombiano teve mais chances no Everton na temporada passada (atuou em 33 jogos) e deve brigar para ser titular de Ancelotti.

Motivo 4: mais brasileiros

Não é só Richarlison que representa o futebol brasileiro no Everton. A equipe também conta com a alegria nas pernas de Bernard (foto) desde 2018. Além disso, recentemente contratou o volante Allan, que se destacou no e também chegou à seleção brasileira, por aproximadamente R$ 175 milhões.

Motivo 5: Carlo Ancelotti

Campeão italiano, francês, inglês, alemão, europeu... O vitorioso treinador italiano de 61 anos terá a primeira temporada completa à frente do Everton (ele chegou em dezembro passado para substituir o português Marco Silva). À frente de um time de fora da elite inglesa, Ancelotti pode provar que continua entre os técnicos tops do Velho Continente.

Motivo 6: o intruso

Já deu para entender à esta altura do texto que o Everton é um dos principais candidatos a furar o top 6, o grupo que inclui , , Liverpool, , e , clubes ingleses com resultados mais relevantes nos últimos anos. O time de Liverpool não consegue isso desde a temporada 2013/2014, quando terminou em quinto.

Motivo 7: a rivalidade

O Everton vai subindo de patamar num momento em que o arquirrival Liverpool enfim conseguiu encerrar o jejum na Premier League e conquistou o título nacional após 30 anos. Os clássicos desta temporada terão atrativos de sobra dos dois lados – e o torcedor azul já se permite sonhar terminar à frente do lado vermelho na tabela (o que não ocorre desde 2013).

E aí? Depois de todos estes motivos, será que o Everton vai dar trabalho na Premier League?