Liverpool não deixa United andar sozinho e tem maior vexame do domingo

Dois maiores campeões da Inglaterra foram goleados. United tomou 6 a 1 para o Tottenham, já o Liverpool levou 7 a 2 para o surpreendente Aston Villa

Talvez pela primeira vez na história os torcedores do gostaram da frase "You'll never walk alone" (Você nunca caminhará sozinho), um dos motes do . Isso porque nesse domingo (04), os dois maiores campeões da foram impiedosamente goleados em seus jogos pela Premier League, mas é possível dizer que, por todas as circunstâncias envolvidas, o vexame do Liverpool foi maior.

Às 12h30, o United entrou em campo, na sua própria casa, em uma partida que já começou maluca. Aos sete minutos de jogo, o já vencia por 2 a 1, de virada. Aos 28 minutos do primeiro tempo aconteceu o lance que mudou os rumos do duelo: Martial foi expulso após dar um tapa no rosto de Lamela. O detalhe é que o argentino também tinha dado uma braçada na altura do queixo do francês e levou apenas o cartão amarelo.

A partir daí, os espaços apareceram e o Tottenham, que jogava fora de casa, se tornou ainda mais dominante e conseguiu uma histórica vitória no noroeste da Inglaterra. Ao final do duelo, 6 a 1, com grandes atuações de Heung-Min Son, Harry Kane e Hojbjerg.

O resultado causou furor entre os amantes do futebol inglês e parecia que tinha sido o auge de um domingo maluco. Mas ainda tinha o jogo do Liverpool.

O atual campeão inglês entrou em campo no Villa Park, casa do , com total favoritismo. O que aconteceu, porém, foi algo jamais visto por qualquer torcedor vivo dos Reds. O time de Jürgen Klopp foi massacrado em campo e perdeu o duelo por 7 a 2.

Embora a diferença de gols tenha sido a mesma dos dois jogos (cinco gols), a situação toda aponta para um vexame maior do Liverpool. Em primeiro lugar porque durante os 90 minutos, os Reds enfrentaram os Villans com os 11 homens de cada lado. O United jogou quase 70 minutos com um a menos, embora seja justo dizer que quando Martial levou o cartão vermelho, os Spurs já eram melhores no confronto.

Jogadores do Aston Villa comemoram a histórica goleada sobre o atual campeão (Foto: Getty Images)

Outro fator importante é que o Liverpool é o atual campeão. O último título do United na Premier League veio na temporada 2012/13, quando Alex Ferguson ainda era o técnico. O Manchester vem em um claro período de reconstrução e luta para voltar a se consolidar entre os grandes.

Embora o fato do United ter perdido em casa jogue contra ele, o fato é que os Diabos Vermelhos perderam para uma equipe que nos últimos anos acostumou-se a brigar por uma vaga na . O Tottenham faz parte dos chamados "seis grandes" da ilha britânica, e conta com o experiente José Mourinho no banco de reservas. Vale lembrar que o penúltimo time que o português comandou foi exatamente o Manchester United.

Mourinho em sua época de treinador do Manchester United (Foto: Getty Images)

Já o Liverpool perdeu para o tradicionalíssimo Aston Villa, mas que vive anos longe da glória. O clube de , que já foi campeão da Champions League, lutou bravamente contra o rebaixamento na última temporada e só escapou na última rodada, terminando o certame em 17º lugar.

Para alívio - ou desespero - de Jürgen Klopp e Ole Gunnar Solskjaer, há uma pausa de 13 dias para os jogos de seleção. Acontece, porém, que o primeiro jogo do Liverpool na volta do campeonato, no dia 17 de outubro, é justamente contra o , rival da cidade e atual líder isolado do campeonato.

O duelo acontecerá no Goodison Park, casa do , e é o melhor momento dos Toffees nos últimos anos, que, sob a batuta de Ancelotti, venceu os sete jogos que disputou na atual temporada. O lado vermelho de Merseyside jogará contra o rival para manter um tabu que incomoda muito a torcida do Everton: já são quase 10 anos desde a última vez que o time azul venceu os Reds, em todas as competições.

Curiosamente, a data que marca a última vitória do Everton sobre o rival é exatamente a mesma para a qual está agendado o jogo dessa temporada: 17 de outubro. Resta saber como o time de Klopp reagirá a esse vexame e se usará o clássico local como mola propulsora para voltar às vitórias.