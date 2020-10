Richarlison "versão Ancelotti" se destaca e ganha pontos com Tite

Atacante do Everton foi um dos grandes nomes na vitória da seleção brasileira diante do Peru, e muito disso passa por Carlo Ancelotti

O Brasil venceu o Peru por 4 a 2 nesta terça-feira (13) para encerrar a primeira sequência de jogos das Eliminatórias para a com 100% de aproveitamento. E um dos grandes nomes do jogo foi Richarlison, que vem evoluindo muito na Premier League sob o comando de Carlo Ancelotti, e ganhou pontos importantes com Tite para seguir brilhando também na seleção canarinho.

Na partida de ontem, o atacante começou jogando mais aberto pela direita, improvisado em uma posição que não costuma atuar pelo . Mesmo assim, foi uma das principais válvulas de escape da seleção, principalmente por sua força física.

Maior e mais forte do que Cebolinha, ele ficou posicionado nas costas de Trauco, lateral com passagem pelo , e levou vantagem e praticamente todas as disputas que teve com o peruano.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Foi também por sua força física e imposição dentro da grande área que o empatou a partida, em jogada de escanteio, logo após o abrir 2 a 1 no placar, aos 20 minutos do segundo tempo.

Então, depois do gol, Richarlison passou a jogar como centroavante de referência, no lugar de Roberto Firmino, mas seguiu dando trabalho para a zaga adversária e participando da maioria das jogadas ofensivas da seleção ao lado de Neymar - que ultrapassou Ronaldo na lista de maiores artilheiros da seleção. Após a partida, o atacante do Everton enalteceu seu amadurecimento na e os aprendizados obtidos com o treinador Carlo Ancelotti.

“Eu estou aprendendo a cada dia lá (na Inglaterra) principalmente com professor Ancelotti, que trabalha muito a parte tática. Na Seleção não é diferente, tento pegar o máximo de informações para quando entrar dar meu melhor”, destacou o camisa 7.

“A Premier League faz o jogador evoluir e eu tento pegar o máximo de informações com o Ancelotti, que criou praticamente tudo. Estou aprendendo a cada dia e tenho muito a evoluir”, completou.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

De fato a evolução de Richarlison nesta temporada - e do Everton, como um todo - tem sido notável. E se o camisa 7 está cada vez mais adaptado e confiante para jogar ao melhor estilo Ancelotti, certamente isso lhe dará ponto importantes com Tite no Brasil.

O técnico da seleção brasileira sempre foi um admirador do treinador italiano - desde suas passagens vitoriosas pelo - e muito dos conceitos que ele levou para o Brasil foram inspirados em algumas das lendárias equipes de Ancelotti. Quanto mais adaptado o camisa 7 estiver ao estilo do italiano, mais próximo estará de jogar do modo como Tite quer.

Seja ao lado de James Rodríguez e Clavert-Lewin, no Everton, ou ao lado de Neymar e cia. no Brasil, a “versão Ancelotti” de Richarlison promete dar bons frutos.