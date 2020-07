Everson, Santos e Sampaoli: polêmicas na chegada... e na saída?

Goleiro entrou na Justiça contra o Alvinegro Praiano e pode pintar no Atlético-MG

Alegando atrasos salariais e de direitos de imagem, o goleiro Everson entrou na Justiça contra o pedindo rescisão contratual. Existem especulações de que o jogador estaria negociando com o , treinado por Jorge Sampaoli e que pediu o goleiro quando treinou o time da Vila Belmiro.

Os atrasos seriam de quatro meses nos direitos de imagem e dos 70% do salário nos últimos três meses, conforme noticiou o Uol e o Globoesporte.com . O Santos cortou salários de todos os funcionários, incluindo os jogadores (que não concordaram com a decisão).

Não há confirmação de algum acordo entre Everson e Atlético-MG, mas no processo contra o Santos, o goleiro cita que há "sondagens de outros clubes".

Everson pode ser pivô de mais uma polêmica de goleiros. Em 2019, quando foi contratado pelo Santos, ele prontamente assumiu o lugar de Vanderlei, então titular absoluto da posição desde 2015. Sampaoli explicou na ocasião que queria um goleiro que soubesse jogar com os pés.

Vanderlei passou o ano todo na reserva do Santos e, no começo de 2020, trocou o time da Vila Belmiro pelo Grêmio.

A possível chegada do goleiro no Atlético-MG pode causar uma nova polêmica. O clube contratou recentemente Rafael, ex-arqueiro do que passou anos na reserva de Fábio. O ídolo Victor também está no elenco, porém, está machucado desde o início da temporada.

Coincidência ou não, o liberou o terceiro goleiro do elenco. Neste domingo, 19, Michael foi autorizado pelo clube para atual, por empréstimo de um ano, no Paços de Ferreira, de .