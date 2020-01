Santos vê fim da "geração do quase" com saída iminente de Vanderlei

Goleiro deve acertar com o Grêmio, e Peixe dará adeus ao grupo de jogadores que 'bateu na trave' diversas vezes desde a Copa do Brasil de 2015

Uma era está chegando ao fim no . Em meio a um futebol envolvente, jogos marcantes e atletas bastante identificados com a torcida, o clube da Baixada Santista está na iminência de se despedir totalmente da "geração do quase" com a provável saída do goleiro Vanderlei para o Grêmio nos próximos dias.

Marcante para o torcedor santista principalmente pelo ótimo futebol desempenhado em 2015, quando o time atropelou rivais na campanha da Copa do e era favorito diante do , o elenco tinha no arqueiro, no lateral direito Victor Ferraz e no zagueiro Gustavo Henrique os últimos representantes que atuaram naquela decisão. Em 2020, o ala irá iniciar uma nova etapa justamente no Grêmio, enquando o central irá batalhar por seu espaço no Flamengo.

Ainda que a pecha pareça exagerada para um time que conseguiu disputar títulos em alto nível em todos os anos do "quase", a nomenclatura já ficou estabelecida entre os santistas. Momentos marcantes para isso não faltam.

O primeiro, é claro, é a derrota para o Palmeiras na decisão daquela . Depois de massacrar na Vila, com Gabigol perdendo pênalti e Nilson desperdiçando uma chance incrível nos minutos finais, a equipe jogou muito mal no Allianz Parque. Depois de tomar 2 a 0, ainda diminuiu com Ricardo Oliveira, mas perdeu nos pênaltis.

Para piorar a dor daquela derrota, o ainda viu a vaga na Libertadores, que parecia certa, se esvair com uma série de resultados negativos na reta final do Brasileiro. Depois do título paulista de 2016, o único do período, os santistas voltaram a experimentar o "quase" no Brasileiro. Dorival Júnior e seus comandados chegaram a vencer o líder Palmeiras e encostar na tabela de classificação, mas acabaram o torneio na terceira colocação. Na Copa do Brasil, queda para um Inter que utilizou reservas e seria rebaixado meses depois.

Em 2017, mais esperança para os santistas: o time encaixou e parecia ter a vaga encaminhada na semifinal da Libertadores ao empatar com o , no . Na Vila, porém, atuação ruim, expulsão de Bruno Henrique após cuspir em um rival e derrota por 1 a 0 para sacramentar a eliminação.

Novo ano, novas esperanças para o Peixe em 2018, mas tristeza semelhante. No Paulista, depois de perder o primeiro jogo da semifinal contra o Palmeiras, como mandante, a equipe buscou forças para derrotar o rival como visitante na volta, mas foi eliminada na disputa dos pênaltis.

O que parecia ruim ficou ainda pior contra o , na Copa do Brasil. O time perdeu por 1 a 0 na Vila e perdia por 1 a 0 no Mineirão, sem perspectiva de reação. Gabigol, porém acertou lindo chute de longe para diminuir e Bruno Henrique, de cabeça, concluiu a virada improvável. Nos pênaltis, no entanto, o quase apareceu: três erros (Bruno Henrique, Rodrygo e Jean Mota) e revés por 3 a 0.

Ainda que a campanha do Brasileiro de 2019 tenha sido muito mais celebrada do que lamentada pelos santistas, apesar do vice, a decepção apareceu em momentos pontuais, como o empate sofrido diante do depois de abrir 3 a 0, na Vila. No Paulista, um massacre contra o no Pacaembu parecia dar a classificação, mas Victor Ferraz bateu na trave o oitavo pênalti do time, causando a eliminação.

Vale lembrar que ainda há um representante no atual elenco que estava no Allianz naquela decisão: o volante Alison, que ficou no banco de reservas durante todo o embate. O camisa 5, porém, foi até emprestado ao neste período e batalhou contra lesões, participação bem diferente do trio que deixa o Santos neste verão.