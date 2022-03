Estrela da Rússia recusa convocação por conflito na Ucrânia

Nesta terça-feira, a seleção russa foi convocada para realizar treinos neste mês, para caso a Rússia tenha suas punições retiradas pelo Tribunal Arbitral do Esporte, de forma que a equipe seja incluida nas competições da Fifa novamente. Na lista, o atacante do Zenit Artem Dzyuba, de 33 anos, acabou ficando de fora, mas por escolha própria.

Isso porque o jogador, devido ao conflito entre Ucrânia e Rússia, decidiu por evitar a participação na seleção russa para os próximos confrontos da equipe. Dzyuba confirmou que possui familiares em território ucraniano, então preferiu ficar de fora, como relata o treinador Valeriy Karpin: "Nos encontramos com Artem no final do estágio de pré-temporada do Zenit, mas, é claro, não havia promessas de convocação obrigatória."

"Isso vale não só para Dzyuba, mas para todos os jogadores. No domingo, conversamos com Artem por telefone, ele nos garantiu que, como disse na reunião, quer muito jogar pela seleção, mas agora, devido a difícil situação na Ucrânia, onde ele tem muitos parentes, ele se desculpou e nos pediu, por motivos familiares, para não chamá-lo para este campo de treinamento. Acordamos que manteremos contato com ele e acompanharemos suas atuações pelo Zenit", completou o técnico da Rússia.

O lateral Vyacheslav Karavaev, também do Zenit, também ficou ausente e relatou que precisa "entrar em forma" e por isso não se sente suficientemente preparado para os duelos pela seleção.

Tanto a UEFA quanto a Fifa decidiram por punir a seleção e os clubes russos de suas competições, justamente pelas invasões na Ucrânia. Isso fez com que a Polônia avançasse direto às finais das Eliminatórias, por exemplo, não precisando atuar contra os russos. A Rússia irá recorrer a decisão das organizações.