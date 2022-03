Por que um jogador palestino se recusou a participar de ação contra a invasão russa na Ucrânia?

O jogador palestino Mohammed Rashid se pronunciou sobre sua decisão de não ficar atrás de uma faixa onde estava escrito "Pare a Guerra", durante um jogo do Persib Bandung na Indonésia, afirmando que "é uma questão de justiça".

Rashid viralizou depois que ele se recusou a acompanhar os companheiros de equipe em protesto contra a atual crise Ucrânia-Rússia, antes de uma partida, no início deste mês.

Agora, no entanto, ele revelou que sua decisão de se recusar veio da frustração de que tais gestos são seletivos em relação a quais conflitos eles protestam, citando suas próprias experiências no conflito israelo-palestino, destacando o que ele vê como uma Fifa quebrada.

O que foi dito?

"Eu não queria participar porque não há justiça nisso", disse Rashid à GOAL.

"Obviamente, não apoio a guerra que está acontecendo na Ucrânia - não apoio a Rússia, não apoio nada disso. Sou contra todos os tipos de guerras, sou contra todos os tipos de violência."

"Mas para mim, estar atrás de uma bandeira 'Stop War' quando se trata de uma guerra que está acontecendo na Europa, quando tentamos fazer a mesma coisa [com] todas as guerras que aconteceram ao longo dos anos na Palestina, e eles nos dizem que não podemos fazer isso, que é ilegal, que é contra as regras da Fifa, que está misturando futebol e política, e todas essas coisas... é apenas uma questão de justiça e equidade."

"Eles vêem nossas vidas como muçulmanos, como árabes, que não são dignas, não importam, então o problema é deles. No final das contas, somos todos seres humanos, todos queremos viver em paz e felizes e todos nós queremos aproveitar nossas vidas também, então por que não podemos também defender o que queremos quando se trata de guerras na Palestina, na Síria, Líbano, Iêmen, Iraque? São todos seres humanos e que estão morrendo sem motivo."

"Portanto, é apenas uma questão de justiça e equidade. Eles disseram que as regras são não misturar futebol e política, mas quando aconteceu com um país da Europa, ficou tudo bem misturar futebol e política. Não há integridade, não há justiça."