Corinthians fecha com Junior Moraes, que já superou até Neymar em gols na Europa

O Corinthians está muito perto de anunciar a contratação de Júnior Moraes, atacante de 34 anos que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador é esperado em São Paulo nos próximos dias para firmar o acordo com o Timão. Longe dos holofotes, o centroavante volta ao Brasil depois de 12 temporadas no exterior.

O veterano retorna ao país como o brasileiro que mais fez gols na Europa entre 2019 e 2020. No período, ele chegou a marcar mais gols que o craque Neymar. O novo reforço corintiano marcou 26 gols em 2016 e outros 26 em 2020. O astro do Paris Saint-Germain contabilizou 19 em 2019 e 23 em 2020.

Júnior Moraes não superou apenas o badalado camisa 10 do PSG, mas outros nomes que são figuras constantes nas convocações de Tite, como Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Matheus Cunha. Não à toa foi o brasileiro com mais gols no Velho Continente neste período.

Em quatro temporadas com as cores do Shakhtar, somou 106 partidas com 62 gols. Não à toa se naturalizou ucraniano em meio a sua passagem pelo clube de Donetsk.

O pai do atleta, Aluísio Guerreiro, disse em entrevista à Rádio Morada Nova 365 que o atleta está 99% fechado com o Timão: "Não posso afirmar isso (que já é jogador do Corinthians), é 99% pelo que ele me passou. Ele subiu para São Paulo ontem e quem vai anunciar é o Corinthians. Graças a Deus estão fazendo um trabalho muito profissional lá, uma gestão de respeitar o jogador experiente, e ele foi para uma equipe que está com uma gestão boa. Ele que define, ele que vai falar se está certo ou não com o Corinthians".

O acordo entre Corinthians e Júnior Moraes deve se estender até o fim de 2023. Inicialmente, ele chega ao clube no período estipulado pela FIFA, até 30 de junho de 2022. O seu contrato com o Shakhtar se encerra nesta data. Desta forma, o atacante ficará livre para assinar com o clube brasileiro ao término de seu vínculo.

Embora seja cidadão ucraniano, Júnior Moraes deixou o país em meio ao conflito bélico com a Rússia. Ele desembarcou no Brasil em 3 de março passado e iniciou as tratativas para defender as cores do Corinthians.

No Brasil, o centroavante defendeu três equipes paulistas: Santos, Ponte Preta e Santo André. O Corinthians será o seu quarto clube no país.