Eriksen volta a jogar futebol em clima de emoção e homenagens no Brentford

O Brentford estava já perdendo por 2 a 0 para o Newcastle, resultado preocupante em sua luta contra o rebaixamento, mas ainda que o modesto time de Londres venha de uma péssima sequência de oito jogos sem vitórias – sendo sete derrotas, seis delas pela Premier League – existem ocasiões maiores que o jogo em si.

A partida válida pela 27ª rodada do campeonato inglês representou esta ocasião. Foi o retorno do dinamarquês Christian Eriksen a um jogo de futebol profissional, o seu primeiro jogo após sofrer uma parada cardíaca em 2021, representando seu país na Euro 2020, que o deixou em estado de óbito por alguns segundos.

Depois de vencer a batalha pela vida naquela ocasião, Eriksen passou a lutar para provar que poderia seguir fazendo o que ama: jogar futebol profissionalmente. Como o futebol italiano não permite a atuação de atletas com o aparelho cardíaco que Eriksen passou a usar, o meia precisou sair da Inter de Milão. Chegou a treinar no Ajax, onde já havia jogado no passado e onde o lateral-esquerdo Daley Blind também consegue jogar com o mesmo aparelho cardíaco, mas firmou contrato com o Brentford, da Inglaterra – o clube realizou vários exames que comprovaram que era seguro para o dinamarquês jogar em alto nível.

Eriksen venceu, com a ajuda de um rápido atendimento médico, a batalha pela vida na Euro 2020 mas sabia que outra batalha se avizinhava: a para provar que ainda poderia jogar futebol profissionalmente.

Aplausos e homenagens em retorno

Eriksen começou o jogo contra o Newcastle no banco de reservas. Quando entrou em campo, o cenário era adverso apenas no placar. O time visitante já vencia por 2 a 0 (gols do brasileiro Joelinton e de Joe Willock) e já tinha a superioridade numérica desde o início do embate, uma vez que o atacante Joshua da Silva, do Brentford, havia sido expulso ainda no início do primeiro tempo. Quando o dinamarquês se apresentou na beirada do campo, foi de certa forma abraçado por todo o Community Stadium.

Aplausos foram escutados em todo o estádio quando o jogador de 30 anos entrou no lugar de Mathias Jensen, no início do segundo tempo. Depois de 776 dias, Eriksen voltou a jogar uma partida de Premier League – a última havia sido ainda em seus tempos de Tottenham, em janeiro de 2020. O último jogo no geral, claro, foi aquele Dinamarca x Finlândia marcado pelo susto e medo, após o meia cair subitamente no gramado, seguido pelo alívio carregado pela notícia de que o dinamarquês estava vivo e bem.

A falta de ritmo de jogo depois de pouco menos de um ano sem disputar uma partida competitiva foi nítida, mas Eriksen compensou com entrega e ainda conseguiu criar uma chance de gol. Mas se não era dia de ver o Brentford acabar com a sua péssima sequência sem vitórias, também é possível dizer que o Newcastle não foi o único vitorioso do dia. Eriksen, de volta ao futebol, com certeza tem muitos motivos para comemorar. E com absoluta justiça.