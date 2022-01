Eriksen assina com Brentford e volta ao futebol após parada cardíaca na Eurocopa

Christian Eriksen está de volta aos gramados. O meia dinamarquês, que sofreu uma parada cardíaca em uma partida da Eurocopa 2020, foi anunciado como novo reforço do Brentford, da Inglaterra, até o fim desta temporada.

O craque de 29 anos sofreu um sério susto ao representar seu país pela Eurocopa, ainda em junho de 2021. O meia sofreu um mal súbito durante a partida de estreia da Dinamarca contra a Finlândia.

O jogador passou por uma cirurgia de implantação de um cardiodesfibrilador interno (CDI), que foi realizado com sucesso. No entanto, o aparelho implantado é proibido pelas autoridades de saúde da Itália e, por isso, o meia não pôde continuar no seu clube, a Inter de Milão, e teve o contrato rescindido.

Enquanto buscava um outro clube, Eriksen treinou no seu antigo clube da Dinamarca, o Odense e, posteriormente, no time B do Ajax, na Holanda.

Agora, o meia está de volta ao futebol inglês para jogar a Premier League. O técnico do Brentford, Thomas Frank, aliás, já trabalhou com Eriksen na base da seleção dinamarquesa.

O técnico disse ao site oficial do clube: “Estou ansioso para trabalhar com Christian novamente. Já faz um tempo desde a última vez que o treinei, e muita coisa aconteceu desde então."

"Christian tinha 16 anos na época e se tornou um dos melhores meio-campistas da Premier League. Ele também conquistou troféus em toda a Europa e se tornou a estrela da seleção dinamarquesa."

“Aproveitamos uma oportunidade inacreditável para trazer um jogador de classe mundial para Brentford. Ele não treina com uma equipe há sete meses, mas fez muito trabalho por conta própria. Ele está em forma, mas precisamos colocá-lo em forma e estou ansioso para vê-lo trabalhar com os jogadores e funcionários para voltar ao seu nível mais alto."

“No seu melhor, Christian tem a capacidade de ditar jogos de futebol. Ele pode encontrar os passes certos e é uma ameaça de gol. Ele também tem uma bola parada muito boa, tanto nos escanteios quanto nas cobranças de falta direta."

"Christian também trará experiência de futebol de alto nível para o clube. Espero que ele tenha um impacto no vestiário e no campo de treinamento."

Christian Eriksen na Premier League:



2️⃣2️⃣6️⃣ Jogos

5️⃣1️⃣ Gols

6️⃣7️⃣ Assistências



O dinamarquês assina com o Brentford e está de volta ao futebol após a parada cardíaca na Eurocopa. 🇩🇰 pic.twitter.com/PtcCmSo4Vj — GOAL Brasil (@GoalBR) January 31, 2022

Phil Giles, diretor de futebol do Brentford, acrescentou: “Discutimos pela primeira vez a possibilidade de Christian se juntar ao Brentford quando soubemos que ele deixaria a Inter. É fantástico que ele esteja agora conosco."

“Naturalmente, o processo de contratação de Christian foi mais prolongado do que a maioria das transferências. Entendo que muitas pessoas terão dúvidas sobre o processo. Para respeitar a confidencialidade médica de Christian, não entraremos em detalhes."

Eriksen passou pouco mais de seis anos no Tottenham, fazendo 305 jogos pelo time e marcando 69 gols. Dito isso, é improvável que o meia apareça no Brentfotd logo de cara, já que precisa recuperar sua forma física.