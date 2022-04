Eliminação do Barcelona teve Camp Nou cheio... de alemães

O mundo do futebol já está acostumado a ver o Camp Nou lotado nos jogos do Barcelona, mas não do jeito que foi no confronto desta quinta-feira (14) contra o Eintracht Frankfurt, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa. Ao invés de ver as arquibancadas tomadas pelas cores do clube culé, na verdade o mar branco dos torcedores alemães predominou, o que gerou estranhamento inclusive no Barça.

O Camp Nou, casa do Barcelona, é um dos mais importantes estádios do mundo, e a torcida mandante faz jus ao título sempre lotando as arquibancadas. Desta vez, porém, o que aconteceu foi um pouco diferente. Às vésperas dos feriados de Sexta-feira Santa e Páscoa, a torcida do Eintracht Frankfurt, time que visitou os culé nesta quinta-feira, promoveu uma verdadeira invasão na capital da Catalunha - estima-se que cerca de 30 mil torcedores estiveram presentes.

Olha a quantidade de torcedores do Eintracht Frankfurt caminhando pelas ruas de Barcelona antes da partida contra o clube catalão! 😮pic.twitter.com/AwBSWEsIBO — GOAL Brasil (@GoalBR) April 14, 2022

E isso não só para acompanhar o time em sua viagem ocupando as ruas, mas também dentro do estádio. Apesar de ser praxe que sejam disponibilizados apenas 5 mil ingressos do Camp Nou para a torcida visitante, o que se viu no jogo de volta das quartas de final da Uefa Europa League não foi bem isso. Um mar branco de torcedores do Eintracht tomou conta das arquibancadas do estádio, o que causou revolta por parte das organizadas culés e estranhamento por parte do clube mandante.

Los de blanco son alemanes. pic.twitter.com/1mZ13vyA0v — Borja Pardo (@Borja_Pardo) April 14, 2022

Por 10 minutos no começo do segundo tempo da partida, Grada de Animación, uma das principais em mais barulhentas organizadas do Barcelona, deixou o setor atrás do gol vazio como forma de protesto à "invasão"germânica.

👉 La grada de animación del Camp Nou se vacía en el descanso. Cuenta @SiqueRodriguez en @carrusel que están valorando no volver, como protesta por el ambiente del estadio, con miles de aficionados del Eintracht. pic.twitter.com/9whOY5HvdA — Adrià Albets (@AdriaAlbets) April 14, 2022

Após a partida, a vasta torcida alemã também foi assunto nas entrevistas de jogadores e comissão técnica do Barcelona, que não entenderam ao certo o que aconteceu para que tantos rivais estivessem presentes no estádio.

​​"Eu esperava 70.000 ou 80.000 culés aqui, mas não foi assim. O clube está verificando o que aconteceu", disse Xavi a repórteres. "Parecia uma final. Metade dos bilhetes para cada equipe. É decepcionante, para dizer o mínimo. Os jogadores disseram ter ficado surpresos. É um erro de cálculo e um erro de planejamento. Isso não pode acontecer. Mas isso não é desculpa.

🗣 Xavi: "I was expecting 70,000 or 80,000 cules here but it wasn't like that...



"The club is checking what happened." pic.twitter.com/U9UXFSOFJi — GOAL (@goal) April 14, 2022

Já Ronald Araújo acrescentou ao Movistar+: "Estou surpreso que haja tantos torcedores alemães no estádio. O clube vai ter que ver isso."

Segundo os dirigentes do Barcelona disseram ao Mundo Desportivo, os alemães devem ter conseguido ingressos com agências de turismo não autorizadas, algo que o Eintracht nega.

Fato é, o apoio da torcida parece ter funcionado para o Frankfurt, uma vez que, depois de empatar o primeiro jogo, em casa, por 1 a 1, os alemães conseguiram a classificação às semis da Liga Europa com uma vitória por 3 a 2 sobre o Barcelona, que acabou eliminado de mais uma competição continental na atual temporada.