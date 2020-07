Ederson “rouba” prêmio de Alisson e acirra disputa brasileira entre City e Liverpool

Ederson leva a Luva de Ouro como o goleiro menos vazado da Premier League na temporada e acirra disputa com Alisson

A rivalidade entre e segue mais forte do que nunca. Os dois times brigam por títulos, pelo posto de melhor time da , têm os dois melhores treinadores do mundo na atualidade, e dois dos grandes goleiros da Europa. Nesta temporada, apesar de o Liverpool ter conquistado a Premier League, Ederson superou Alisson para ficar com a Luva de Ouro e aumentou ainda mais a disputa entre os brasileiros.

Até pouco tempo depois do retorno do futebol na Inglaterra, Alisson estava na liderança para levar o prêmio de goleiro menos vazado da liga inglesa pela segunda vez consecutiva. Porém, após garantir o título da Premier League, o Liverpool acabou relaxando um pouco e passou a sofrer mais defensivamente.

Com isso, Ederson ultrapassou seu rival e companheiro de seleção brasileira para levar a Luva de Ouro, sem sofrer gols em 16 partidas. Alisson, com 13, acabou ficando para trás e foi superado também por Nick Pope, com 15 Clean Sheets (partidas sem ser vazado).

Assim, Ederson garante o prêmio mesmo em uma das piores temporadas do City defensivamente, desde que Guardiola assumiu o comando da equipe - até por isso, os principais alvos dos Citizens nesta janela de transferências são zagueiros.

O curioso é que, na temporada passada, a situação se inverteu. O Manchester ficou com o troféu da Premier League, batendo diversos recordes em uma temporada incrível, mas foi Alisson quem levou a Luva de Ouro, superando Ederson por 21 a 20. Portanto, a disputa pessoal entre os goleiros agora está empatada em 1 a 1.

Foto: Getty Images

Apesar disso, Alisson acaba levando certa vantagem sobre seu rival, principalmente pelo protagonismo que teve para sua equipe nos títulos da Premier League e da .

Na seleção brasileira o cenário também se repete, com o arqueiro do Liverpool sendo o titular absoluto da posição com o técnico Tite.

Mas isso ainda pode mudar nesta temporada. Enquanto a equipe de Jurgen Klopp já deu adeus à Champions League, o Manchester City ainda briga pelo título inédito da competição e tem boas chances de passar pelo Real Madrid nas oitavas de final, no início de agosto.

Após superar Alisson na Luva de Ouro, ser protagonista em um título de Liga dos Campeões pode mudar o peso de Ederson no cenário internacional e colocá-lo definitivamente entre os melhores goleiros do mundo. Quem ganha é a seleção brasileira.