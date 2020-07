Quem são os jogadores na mira de Guardiola para a próxima temporada do Man City?

Citizens tem como prioridade encontrar substitutos para Vincent Kompany e Leroy Sané; Koulibaly, Diego Carlos e Ferran Torres são alguns dos alvos

Após ver o Liverpool dominar a Premier League nesta temporada, Guardiola sabe que precisa fazer algumas mudanças no elenco do City para voltar ao topo. Para isso, o clube de Manchester está de olho no mercado, principalmente para encontrar substitutos para Vincent Kompany e Leroy Sané - este último contratado pelo Bayern de Munique.

Como trunfo, os Citizens têm a decisão do CAS (Tribunal Arbitral do Esporte, na sigla em inglês), que liberou o clube para disputar a Champions League nos próximos anos.

Sem disputar a competição europeia, seria difícil atrair novos jogadores e segurar as atuais estrelas do elenco, como Kevin De Bruyne e até mesmo o próprio Guardiola.

Agora, garantido na próxima Liga dos Campeões, o City volta suas atenções para alguns reforços pontuais, principalmente em posições mais carentes do elenco, como a defesa.

Alvos para a zaga

Os problemas defensivos do City ficaram claros no último ano. Desde a saída de Vincent Kompany, em 2019, o clube ainda não conseguiu encontrar um substituto para o ex-capitão.

Aymeric Laporte, principal nome da defesa no atual elenco, perdeu cinco meses da temporada com uma grave lesão no joelho. Enquanto isso, John Stones e Nicolas Otamendi caíram consideravelmente de rendimento.

Com isso, Guardiola sofreu nove derrotas na Premier League, o número mais alto de sua carreira em qualquer liga nacional em uma temporada. Assim, a defesa certamente é uma das maiores preocupações do espanhol.

E para ocupar o posto de xerife da zaga, Kalidou Koulibaly, do , é o principal alvo. Mas a contratação do senegalês não é fácil. Além do preço, de 90 milhões de dólares (R$ 467 milhões), o defensor tem uma forte ligação com o Napoli, o que dificulta a negociação.

Como alternativas, Diego Carlos, que teve uma temporada de grande destaque pelo , e Skriniar, da , são vistos com bons olhos pelo treinador.

Uma outra opção seria Nathan Ake, do Bournemouth, que já está muito bem adaptado à Premier League e agrada à comissão técnica.

Um substituto para Leroy Sané

Para o lugar deixado por Sané, Ferran Torres, do Valência, é o principal nome. , Atlético de Madri, e também estavam interessados ​​no jogador de 20 anos, mas o jogador já manifestou sua intenção de trabalhar com Guardiola. Assim, o City deve pagar entre 35 e 47 milhões de dólares (entre R$ 180 e R$ 245 milhões) para concluir o negócio.

Outro nome que possa jogar de segundo atacante também pode ser adquirido pelo clube.

Saídas

Além de Sané, que seguiu rumo ao de Munique, e David Silva, que se despede do clube após dez temporadas, Cláudio Bravo é mais um nome que deixará a equipe ao final da temporada.