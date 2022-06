Dupla Fla-Flu vai à justiça para impedir Vasco de jogar no Maracanã

Administradores do estádio entendem que Governo do Rio se posicionou de maneira política

A briga entre a dupla Fla-Flu e o Vasco da Gama por conta do Maracanã promete ir longe. Depois do posicionamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que solicitou que rubro-negros e tricolores reconsiderassem imediatamente a negativa ao Cruz-maltino, os que administram o estádio vão à justiça.

A diretoria do Flamengo, especialmente, está indignada com a postura do Governo do Rio. O entendimento dos dirigentes é de que há um posicionamento político que ignora completamente as questões técnicas apresentadas pelos permissionários para vetar o jogo do Vasco no estádio.

Segundo soube a GOAL, a ideia é mostrar quanto o excesso de jogos é danoso ao gramado do Maracanã, justificativa utilizada para não alugar o estádio ao Vasco. Os vascaínos no entanto, prometem ir até o final, pois entendem ter o direito de mandar jogos no estádio.

Além disso, liderados pela 777 partners, empresa que está em processo para comprar a SAF do Vasco da Gama, o clube quer participar da licitação do Maracanã e ser um dos administradores do estádio. Em abril, conforme trouxe a GOAL, Josh Wander, principal investidor da empresa, se reuniu com o governador do Rio para formalizar o interesse.

A ideia inicial de Josh era participar o processo ao lado de Flamengo e Vasco, mas por conta do desgaste, o clube ameaça buscar novos parceiros para participar da licitação do estádio.

Flamengo, Fluminense e Vasco esperam pela abertura do processo da licitação do estádio, que só deve acontecer no início de 2023, após as eleições para o Governo do Rio de Janeiro.