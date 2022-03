Josh Wander, investidor do Vasco, "cerca" governo do Rio pelo Maracanã

Josh Wander, principal investidor da 777 Partners, empresa interessada na compra da SAF do Vasco, está atento a todos os todos os detalhes que envolvem o clube. De olho em partidas com maior apelo para o público, o americano aproveitou a visita que fez ao Rio de Janeiro na última semana para cercar o governador Cláudio Castro e formalizar o interesse do Cruzmaltino em participar da administração do Maracanã.

O interesse do Vasco é antigo. Desde o ano passado, dirigentes do clube falavam abertamento sobre o interesse em participar da licitação. Agora, no entanto, o clube ganhou um reforço de peso, que fez questão de formalizar o desejo ao governador do Rio de Janeiro.

No ano passado, conforme trouxe a GOAL, o Vasco tentou se aproximar de Flamengo e Fluminense, que administram o estádio desde abril de 2019. Na ocasião, o trio não chegou a um consenso. O Cruzmaltino não gostou de algumas exigências feitas pela dupla, como por exmeplo, madar um número mínimo de jogos próximo ao que realizam Fla e Flu e rebateu afirmando que partidas com menor apelo deveriam ser disputadas em outros estádios.

As conversas seguiram nos últimos meses e dentro do Vasco, acredita-se que o Flamengo se mostra um pouco mais favorável. O Fluminense, por sua vez, segue irredutível e é contra a participação do Cruzmaltino numa possível administração em conjunto.

Mais artigos abaixo

Segundo soube a GOAL, inicialmente a ideia do Vasco é debater de maneira amigável, mas caso continue encontrando resistência, entrará com mais força no processo com a ajuda da 777 Partners. Josh, por exemplo, fez questão de conversar pessoalmente com Cláudio Castro sobre o tema e sentiu o governador receptivo a ideia. Outro que ouviu sobre os planos do Vasco foi o prefeito Eduardo Paes.

Conforme trouxe a GOAL, a ideia do Vasco é poder dividir seus jogos entre São Januário e Maracanã com o intuito de aumentar receitas. A diretoria Cruzmaltina entende que o clube é, por direito, também um dos donos do estádio e não pode mandar os jogos no local como inquilino. Vale ressaltar que, existe um projeto para reformar São Januário e o local pode ficar fechado por mais de um ano.

Para o Maracanã, a intenção do Governo do Estado é que seja mais do que um placo para partidas de futebol. O projeto prevê que quem assuma a administração, construa restaurantes, bares, lojas e transforme o local em uma grande área de lazer.