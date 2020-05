Os maiores artilheiros do Palmeiras no século 21

Dudu é o grande destaque da lista Alviverde, que conta ainda com Willian Bigode, Valdivia e jogador que hoje está no Corinthians

Assim como na relação de assistências, publicada pela Goal na semana passada, o atacante Dudu é o grande destaque na lista de artilheiros do neste século. Principal jogador da equipe desde 2015, ele lidera com folga a relação dos goleadores.



Autor de 70 gols até aqui pelo Palmeiras, Dudu, que chapelou dois rivais ao acertar com o Alviverde, já ultrapassou em 16 o segundo colocado Vagner Love, único atleta das categorias de base do presente na lista.



Depois do atacante, hoje no arquirrival Corinthians, entra outro nome de destaque recente no clube: Willian Bigode. No Palmeiras desde 2017, ele já marcou 46 vezes com a camisa alviverde.



Um período que mostra sua força no século palmeirense é o fim da primeira década do século. Do quarto colocado, Valdivia, ao sétimo, Alex Mineiro, todos atuaram naquelas campanhas entre 2007 e 2009, além de terem sido campeões paulistas de 2008.



Chama a atenção a presença do atacante Edmundo, que jogou já na parte final da carreira neste século pelo Palmeiras. Em apenas duas temporadas, entre 2006 e 2007, foram 35 gols do Animal, um dos grandes craques recentes da equipe.



Veja o top 10 de artilheiros do Palmeiras neste século:



1 – Dudu – 70 gols

2 – Vagner Love – 54 gols

3 – Willian Bigode – 46 gols

4 – Valdivia – 41 gols

5 – Kleber Gladiador – 39 gols

6 – Diego Souza – 38 gols

7 – Alex Mineiro – 37 gols

8 – Borja – 36 gols

9 – Edmundo – 35 gols

10 – Pedrinho – 32 gols