Time que quer Dudu está a quatro vitórias do Mundial e tem dupla ex-Juventus

Líder do Campeonato do Qatar, Al Duhail tem quatro pontos a mais que o segundo colocado, com cinco rodadas restantes; equipe quer craque do Palmeiras

O atacante Dudu, do , deve receber uma proposta do Al Duhail nos próximos dias e embarcar para o futebol do Qatar em boas condições de jogar o próximo . O time que deseja contratar o jogador é o líder do campeonato local, que dá uma vaga no Mundial de Clubes ao campeão.

Disposto a pagar 13 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) em Dudu, segundo o GloboEsporte.com, o Duhail é uma força recente no país e também conta no seu elenco com os experientes Mehdi Benatia e Mario Mandzukic, ex-jogadores de de Munique e .

Por ser o país-sede do torneio mais importante da Fifa, o Qatar tem o direito de indicar um representante por meio do seu campeonato nacional. Isso só não acontecerá se uma equipe do país vencer a , torneio que tem apenas o próprio Duhail e o Al Sadd vivos na disputa, ainda na fase de grupos.

Paralisado por causa da pandemia do novo coronavírus, o torneio local tem retomada já agendada para o dia 24 de julho, quando será disputada a 18ª rodada da competição. O Duhail tem 42 pontos conquistados, quatro à frente do Al Rayyan.

Ou seja, se vencer quatro dos cinco jogos que lhe restam, o clube será campeão sem depender dos resultados do concorrente direto. O Al Sadd, com 32, ainda tem remotas chances de alcançar os dois primeiros colocados.

Vale lembrar que nem mesmo o Mundial de Clubes tem realização assegurada para o final deste ano. A Fifa estuda ceder datas para que as federações terminem seus campeonatos locais, postergando a realização para 2021, possivelmente no primeiro semestre.