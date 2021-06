Diretor do Atlético-MG sobre duelo contra o Boca Juniors: “Caminho pesado”

O Galo tem a vantagem de decidir o confronto jogando em casa, no Mineirão

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores apontou o duelo entre Atlético-MG e Boca Juniors. Um adversário tradicional, que já foi seis vezes campeão e disputou 11 finais do torneio. O chaveamento mostra um caminho bem difícil ao Galo até chegar a uma possível final da Libertadores. Se passar pelo Boca, o time mineiro enfrenta o vencedor do confronto entre River Plate-ARG e Argentinos Juniors. Do mesmo lado da chave ainda estão o São Paulo que enfrenta o Racing-ARG e o Palmeiras que faz duelo contra o Universidad Católica-CHI.

O diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, em entrevista à ESPN Brasil, comentou que o Atlético-MG está preparado para encarar o adversário definido em sorteio:

“Caminho pesado por conta que a competição é pesada. A gente não tem muito o que escolher. Aquilo que a nós podemos controlar ou aquilo que dependeu do Galo a gente fez que era fazer a melhor campanha na fase de grupos. Mas nós não controlamos o sorteio. Nós não podemos escolher adversários. Obviamente que, no nosso caminho estão somente gigantes, aí a gente sabe que camisa pesada contra camisa pesada que nem a nossa, os prognósticos ficam bastante divididos”, analisou.

Dono da melhor campanha geral na fase de grupos, o Atlético-MG leva a vantagem de decidir os confrontos de mata-mata em Belo Horizonte até as semifinais. A decisão será em jogo único, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Os jogos das oitavas de final entre Galo e Boca Juniors estão marcados para as semanas dos dias 14 e 21 de julho.

“Interessante é um confronto de cada vez. Ver a estratégia mais correta possível para o enfrentamento na Argentina e depois levar para BH. Não tem outra forma. E também penso que dificilmente uma equipe consegue chegar a uma final sem enfrentar grandes camisas ou campeões de Libertadores”, completou o diretor de futebol do Atlético-MG.

Retrospecto

Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentaram seis vezes na história. O Galo venceu apenas um, houve dois empates e três derrotas.

Pela Libertadores, as equipes se cruzaram em apenas uma edição: em 1978, e o Boca Juniors venceu os dois confrontos – no Brasil e na Argentina. Em 1993, as equipes se enfrentaram pela extinta Copa Ouro: empataram no Brasil e o Boca venceu a final em Buenos Aires.

A vitória atleticana aconteceu nas quartas de final da Mercosul de 2000: 2 a 0 no Mineirão e depois um empate por 2 a 2 no jogo da volta.

Na atual edição da Copa Libertadores, o Atlético-MG tenta quebrar um tabu: nunca venceu o Boca Juniors no estádio La Bombonera.