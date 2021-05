Fluminense, apenas o segundo brasileiro a bater River Plate e Boca em suas casas na Libertadores

O Tricolor bateu os Millonarios no Monumental de Nuñez e igualou feito que pertencia apenas ao Cruzeiro

O Fluminense chegou pressionado para enfrentar o River Plate, em Buenos Aires, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores 2021. Depois de deixar escapar a chance de obter a classificação antecipada, contra os colombianos do Santa Fé, e de perder a decisão do estadual para o Flamengo, o Tricolor se viu diante não apenas do vitorioso time treinado por Marcelo Gallardo, mas diante de uma equipe que protagonizou um épico ao vencer o Júnior de Barranquilla com mais de 20 desfalques por conta de Covid e utilizando o meio-campista Enzo Pérez como goleiro.

A história do clube das Laranjeiras em duelos de Libertadores dentro da Argentina, no entanto, já mostrava que bater os cariocas não seria nada fácil. E após uma atuação certeira, com destaque para uma versão “garçom” de Fred (autor das assistências para Caio Paulista e Nenê; Yago Felipe completou para o Flu), o time comandado por Roger Machado triunfou por 3 a 1 e ratificou sua força mesmo quando atua em gramados argentinos: agora, em nove duelos o Fluminense ganhou quatro, empatou um e perdeu quatro como visitante em Libertadores.

Fred não sabia o que era dar dois passes para gols em uma única noite de Libertadores desde 2019, quando foi o dono das assistências no triunfo por 2 a 0 do Cruzeiro sobre o Deportivo Lara, da Venezuela. E esta vitória do Fluminense sobre o River Plate colocou o Tricolor justamente ao lado da Raposa, atualmente na Série B, em um grupo seleto: o dos únicos clubes brasileiros a terem batido tanto o River Plate no Monumental de Núñez quanto o Boca Juniors na Bombonera considerando duelos de Libertadores.

Fred contra o River em 2021... (Foto: Divulgação/Conmebol)

Fred contra o Boca, em 2012 (Foto: Getty Images)

E quem foi decisivo pelo Fluminense em seu triunfo sobre o Boca Juniors, dentro da Bombonera, em 2012? Fred. Na ocasião o camisa 9 fez um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre os xeneizes (o outro tento foi de Deco). Classificado para as oitavas de final da edição 2021, o Tricolor sonha agora em seguir escrevendo gloriosos capítulos inéditos em sua gigantesca história.