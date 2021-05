De saída: Diego Tardelli não terá contrato renovado pelo Atlético-MG

A passagem do ídolo atleticano ficou marcada por lesões e poucos jogos

Ídolo da torcida do Atlético-MG, o atacante Diego Tardelli está de saída. Nesta quinta-feira (27), o presidente do Galo Sérgio Coelho comunicou, pessoalmente, ao jogador que não terá contrato renovado. O vínculo de Tardelli termina no dia 31 de maio.

A história entre o camisa 9 e o Atlético-MG terá mais um capítulo: ele será homenageado pelo time mineiro no próximo domingo (30), no jogo contra o Fortaleza, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será às 11h, no Mineirão.

“É uma honra e privilégio poder fazer parte da história de um clube tão grande e de uma massa tão apaixonada e fanática. Nunca vi igual”, disse Tardelli em entrevista ao site oficial do Galo.

Tardelli defendeu o Atlético-MG em três passagens durante a carreira. Ao todo, disputou 230 jogos e marcou 112 gols. Tornou-se o 15º maior artilheiro da história do clube. Conquistou sete títulos: Copa Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014) e Campeonato Mineiro (2010, 2013, 2020 e 2021).

A última passagem de Diego Tardelli foi marcada por lesões e poucos jogos. Anunciado como reforço em fevereiro de 2020, o camisa 9 foi recepcionado com muita festa da torcida no aeroporto Internacional de Belo Horizonte, porém, dessa vez, não conseguiu brilhar em campo. Em julho, Tardelli sofreu uma fratura no tornozelo direito durante um jogo-treino entre Atlético-MG e América-MG. Passou por cirurgia e desfalcou a equipe por quase 8 meses. Na temporada 2020, desde quando reestreou pelo Galo no clássico contra o Cruzeiro, o time alvinegro fez 46 jogos e Tardelli participou de apenas quatro e não fez nenhum gol.

Na atual temporada, o camisa 9 esteve em campo em sete das 21 partidas disputadas pela equipe. Marcou dois gols.

Após o fim do Brasileirão 2020, no fim de fevereiro, o atacante prorrogou o contrato por mais três meses, e aceitou uma significativa redução salarial. Nesse período, Tardelli voltou a sofrer com problemas físicos: teve uma lesão muscular na coxa direita, que o afastou por 54 dias, e, recentemente, ficou fora de mais dois compromissos devido a dores na região lombar.

Por títulos importantes e gols, Diego Tardelli criou uma forte identificação com a torcida do Galo. Na despedida, ele deixou um recado:

“Obrigado, Massa, por tanto carinho, amor e respeito! Obrigado aos companheiros de equipe e funcionários. Estarão sempre no meu coração. Amo vocês!", agradece.