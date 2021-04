Diego Tardelli fica no Atlético-MG? Mês de maio será decisivo para futuro do ídolo no Galo

O contrato do atacante se encerra dia 31 e ainda não existem conversas entre o jogador o clube

Ídolo da torcida atleticana, o atacante Diego Tardelli chega ao último mês de contrato no clube. Recuperado de lesão muscular na coxa direita, o camisa 9 do Galo está pronto para retornar a jogar e convencer a diretoria em prorrogar o contrato dele.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Aos 35 anos, Tardelli volta a viver momentos de incerteza, e o mês de maio será decisivo para a permanência ou não. Após a disputa do Campeonato Brasileiro, ele renovou o vinculo por três meses, até o dia 31 de maio.

Procurado pela nossa reportagem, o diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, diz que as conversas ainda não começaram sobre a definição do futuro de Tardelli. A cúpula atleticana ainda aguarda o retorno do atleta aos jogos para definir junto com o técnico Cuca qual será a decisão a ser tomada.

Desde o retorno ao Atlético-MG no início do ano passado, Tardelli convive com problemas físicos e esteve mais tempo no departamento médico do que jogando.

A lesão mais grave foi sofrida, em 15 de julho de 2020, durante jogo treino contra o América-MG, quando ele havia feito apenas uma partida oficial. O camisa 9 teve grave lesão no ligamento do tornozelo direito e passou por cirurgia e ficou afastado por dez meses.

Depois de totalmente recuperado pelos médicos e preparação física, Tardelli demorou a ser utilizado pelo então técnico Jorge Sampaoli e se mostrou incomodado pela falta de oportunidades:

“Para o torcedor entender que quando ele (Sampaoli) não me colocava, era uma ideia dele, eu não concordava porque sabia que estava em um momento muito bom, que poderia ajudar de alguma forma. Infelizmente, ele não cumpriu com essa obrigação. Enfim, foi uma decisão dele, procurei ficar calado para não expor isso pelo momento que o clube passava”, disse Tardelli, em entrevista dia 3 de março, após renovar contrato.

Com a mudança de treinador, Tardelli teve a esperança renovada de permanência por mais tempo no clube, já que, reencontrava Cuca. Juntos, eles conquistaram a Copa Libertadores em 2013 pelo Galo e possuem uma relação de pai e filho. Depois, quando Cuca foi para a China levou Tardelli para o Shandong Luneng.

Porém, até aqui, o camisa 9 ainda não esteve à disposição de Cuca na atual temporada. Tardelli fez dois jogos no início do Campeonato Mineiro e sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Quando Cuca foi contratado, o jogador já estava em tratamento e, desde então, se prepara fisicamente para voltar aos gramados.

Na última semana, Diego Tardelli foi totalmente liberado aos treinos com os colegas e tem chances de ser relacionado pela comissão técnica para a partida deste sábado, às 16h30, contra o Tombense, na Arena Independência, jogo de ida da semifinal do Mineiro.

Pelo Instagram pessoal, o jogador postou um lance do treino de quarta-feira em que ele deu uma bela arrancada e tentou um chute de cobertura. A bola bateu no travessão. Os atleticanos se animaram com a jogada.

Até o fim do contrato de Tardelli, o Atlético-MG poderá fazer mais nove jogos, se o time for finalista do Estadual. Serão quatro pela Copa Libertadores até o fim da fase de grupos, quatro pelo Campeonato Mineiro além da primeira rodada do Brasileirão, prevista para o dia 30 de maio, contra o Fortaleza.

Top 10 de artilheiros

Além do objetivo de conquistar mais títulos pelo Atlético-MG, o atacante Diego Tardelli mira a lista de top 10 dos artilheiros da história do clube.

Até aqui, ele marcou 112 gols pelo Galo e ocupa a 15ª colocação. Para alcançar Níveo, décimo colocado na lista, Tardelli precisa balançar as redes mais 14 vezes.

"Essa possibilidade de entrar na história do clube entre os dez maiores artilheiros é uma motivação a mais. Para mim, vai ser muito importante esse feito. Se eu permanecer até o fim da temporada, já estou na história do clube, posso ficar entre os grandes goleadores. Vai ser um privilégio, uma honra muito grande, entrar nesta lista", projeta Tardelli.

Pelo Atlético-MG, Diego Tardelli se tornou um dos principais ídolos da torcida e esteve presente nos principais títulos recentes: Copa Libertadores 2013, Recopa Sul-Americana 2014 e Copa do Brasil 2014. Ao todo, nas três passagens pelo clube, fez 225 jogos e marcou 112 gols.