De Gea e United seguem com sina em pênaltis - e nem o VAR ajuda

David De Gea foi considerado durante muito tempo como um dos melhores goleiros do mundo. Nos últimos anos, porém, algumas falhas fizeram com que o arqueiro fosse colocado atrás de outros nomes como Alisson, Neuer e Oblak. Contudo, seja a fase boa ou ruim, algo não muda na relação entre De Gea e : a sina em defender pênaltis. Neste sábado (19), o espanhol quase conseguiu se redimir, mas o VAR não deixou.

Apesar de a temporada passada não ter sido das melhores, todos sabem da qualidade de De Gea. Até por isso, é claro que as cobranças são grandes. E um dos principais pontos que faz o goleiro ser cobrado pela torcida do United é o fato de defender pouquíssimos pênaltis.

A última penalidade defendida pelo espanhol foi em 2016, em partida válida pela , contra o . Se apenas a Premier League for levada em consideração, o número é ainda pior. A última vez que De Gea se deu bem diante de uma cobrança de pênalti pela liga inglesa foi em 2014, e mais uma vez em partida contra o .

De lá para cá, já foram 18 cobranças, e em nenhuma delas o goleiro conseguiu frustrar o batedor adversário.

18 - David de Gea has failed to save the last 18 penalties that he has faced in the Premier League, last saving one from the spot in October 2014 against Everton's Leighton Baines. Retake. pic.twitter.com/ktRJDuJeyU

Neste sábado (19), na estreia do Manchester United na Premier League 2020/21, a sina estava pronta para ser quebrada, mas o VAR não deixou.

No segundo tempo da partida contra o Crystal Palace, a bola bateu na mão de Lindelof dentro da grade área dos Red Devils e o pênalti foi marcado. Mas dessa vez, De Gea salvou a cobrança para o United, que na ocasião perdia por 1 a 0 - o espanhol também já havia feito outras duas grandes defesas para evitar que os adversários ampliassem o placar.

Mas após a penalidade defendida e a comemoração, o VAR resolveu mandar a cobrança voltar. Na visão dos árbitros, o goleiro se adiantou na hora de fazer a defesa, o que revoltou a torcida dos Red Devils. Gary Neville, ídolo do clube que hoje trabalha como comentarista esportivo, também mostrou sua indignação com o lance.

Penalty, that was not a penalty, was re-taken because de Gea was ‘off his line’. I would genuinely get fired from my job for being this inept. And yet they get assistance and still get it wrong. I’m fuming for the sake of our sport, we did not deserve to win. pic.twitter.com/uqXMT3VOT9