Premier League: os artilheiros e garçons do Inglês na temporada 2020/2021

A Premier League 2020/2021 começou a todo vapor, com vários times aparecendo como candidatos a tirar o do trono. A disputa também promete ser emocionante pelos postos de maior artilheiro e maior garçom da competições, com vários craques do futebol mundial deixando suas marcas - e assistências.

Confira como está a lista dos artilheiros da edição 2020/2021, quantos gols cada um tem e compare com a temporada passada. Além disso, as assistências também fazem parte deste levantamento.

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Alexandre Lacazette 1 1 =1 Gabriel Magalhães Arsenal 1 1 =1 Pierre Aubameyang Arsenal 1 1

Passes para gols - Premier League 2020/2021

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Willian Arsenal 2 1

*Números atualizados dia 12 de setembro de 2020, às 12h20 (de Brasília)

Premier League 2019/2020: Quem foi o artilheiro?

(Foto: Getty)

O inglês Jamie Vardy, do City, foi o goleador isolado da temporada 2019/2020 da Premier League, marcando um total de 23 gols em 35 partidas. Ele foi seguido de perto pelo compatriota Danny Ings, do , e pelo gabonês Pierre Aubameyang, do Arsenal, ambos com 22 gols anotados.

Premier League 2019/2020: Quem foi o líder em assistências?

(Foto: Getty)

O meia belga Kevin de Bruyne, do , foi o maior garçom da edição passada do torneio com impressionantes 20 assistências em 35 jogos, além dos 13 gols no campeonato. O segundo colocado foi o lateral direito inglês Alexander-Arnold, do Liverpool, com 13 passes para gol em 28 partidas disputadas.