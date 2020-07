Chegou a hora de um novo goleiro para o Manchester United?

O espanhol tem sido bastante criticado e, agora, Roy Keane apontou que para ser campeão, o United precisa de um novo homem para o seu gol

Apesar de ter conseguido ficar sem levar gol em 13 jogos nesta edição de Premier League e ter tomado apenas dois gols nos últimos quatro jogos, David De Gea, do , tem sido bastante criticado pela torcida por conta de suas falhas. Agora, Roy Keane, ex-jogador do clube, também mostrou sua insatisfação com o espanhol.

No domingo (26), com uma vitória por 2 a 0 sobre o , o Manchester United confirmou sua ida à Liga dos Campeões, após duas temporadas de fora e De Gea chegou ao seu 13º jogo sem sofrer gols no campeonato, apenas dois atrás de Ederson, do , eleito o Luva de Ouro da Premier League. Mas, ainda assim, o espanhol não convence a todos no gol dos Devils.

Depois de diversas críticas por parte da torcida, o ex-jogador Roy Keane, depois de alguns erros de De Gea, disse estar "farto" do goleiro. Agora, mesmo depois das boas atuações nas últimas partidas do Campeonato Inglês, Keane voltou a dar declarações contra o espanhol, dizendo que, se quiser voltar a disputar o título da Premier League, o United vai precisar contratar um goleiro melhor.

"Eu nunca fui muito fã dele. Ele comete muitos erros, grandes erros que custam grandes pontos ao United", disse Keane à Sky Sports antes do jogo do United contra o Leicester. "Essa é apenas a minha opinião. Se o Manchester United quer disputar títulos da liga, eles precisam de um goleiro melhor".

O ex-jogador acredita que exista um jeito diferente de tratar os goleiros em relação aos jogadores de linha, apontando que os atacantes e meio-campistas são mais facilmente descartados. "Por alguma razão, com os goleiros, eles acham que temos que ficar com o goleiro por um tempo mais longo que os outros por causa de algo que eles fizeram dois ou três anos atrás", disse.

Para sustentar seu ponto, Keane usou o , de Alisson como exemplo, dizendo que o time voltou a subir de nível quando contrataram um goleiro melhor. "Qual é o grande problema? Se ele não está fazendo isso, está cometendo erros, então faça uma mudança. Existem bons goleiros por aí", completou.

No entanto, apesar de causar insatisfação para muitos, é improvável que De Gea seja substituído no United. O goleiro de 29 anos tem contrato com o clube até 2023 e o apoio do treinador Ole Gunnar Solskjaer, que já saiu em defesa do espanhol antes e o colocando como seu goleiro "principal". "David provou isso ao longo dos anos. A forma pode ser temporária, mas a classe é permanente. Ele é um goleiro absolutamente superior", disse o comandante à Sky Sports.