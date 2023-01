Daniel Alves ainda recebe salário do São Paulo?

O jogador teve seu contrato rescindido com o Pumas por contas das acusações de agressão sexual; entenda como fica sua situação com o Tricolor

Daniel Alves foi preso preventivamente na última sexta-feira devido a acusações de agressão sexual na Espanha e, com isso, teve seu contrato rescindido por justa causa com o Pumas, do México, time que defendia desde o meio do ano passado. Além do salário pago pelo clube mexicano, o lateral também vinha recebendo cerca de R$ 400 mil mensais do São Paulo, por conta da recisão contratual desde que deixou o Morumbi. Mas, diante das recentes acusações, o Tricolor paulista ainda continuará pagando as parcelas mensais ao jogador?

A resposta é sim. De acordo com o GE, não há embasamento jurídico no acordo de rescisão que respalde o clube a suspender ou até mesmo encerrar os pagamentos ao lateral. Dani Alves deixou o São Paulo em setembro de 2021, após sua participação nos jogos olímpicos de Tóquio. O jogador, então, entrou em acordo com o clube paulista para receber R$ 24 milhões pela rescisão contratual, divididos em 60 parcelas de pouco mais de R$ 400 mil por mês.

O Tricolor chegou a cogitar recorrer à Justiça, mas mesmo diante da prisão preventiva do atleta e das acusações por agressão sexual que explodiram nos últimos dias, o São Paulo terá de continuar pagando as salgadas parcelas ao lateral, que colecionou polêmicas em seu retorno ao futebol brasileiro.

Entenda o caso

Getty Images

Na última sexta-feira, dia 20 de janeiro, Daniel Alves foi detido preventivamente em Barcelona, após se apresentar voluntariamente para prestar depoimento sobre as acusações feitas contra ele por agressão sexual. O episódio teria acontecido no dia 30 de dezembro, quando o lateral foi a uma boate na cidade espanhola.

Algumas horas depois, a juíza Maria Concepción Canton Martín determinou a prisão provisória do jogador, sem direito a fiança, após coletar seu depoimento sobre o caso. Então, ainda na noite de ontem, o Pumas anunciou a rescisão de contrato por justa causa com o atleta.

Agora, Dani Alves ficará preso até as investigações terminarem. Ele está na penitenciária e passou por exame médico e psicológico antes de ser encaminhado para uma cela, enquanto a Justiça segue investigando o episódio. Há um prazo de quatro anos para a conclusão do caso, mas a tendência é que a apuração termine antes disso.