Cuiabá x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (28), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos visita o Cuiabá neste domingo (28), na Arena Pantanal, a partir das 18h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 24 pontos, o Cuiabá entra em campo querendo um triunfo para seguir firme a sua luta contra o descenso.

O Dourado não terá Valdivia e Daniel Guedes, suspensos, enquanto Gabriel Pirani não pode jogar devido a questões contratuais. Por outro lado, Alan Empereur está de volta.

Já o Santos, na oitava posição, com 33 pontos, quer somar pontos fora de casa para tentar se aproximar do G-6. O Peixe sabe que não terá Fernández e Marcos Leonardo, suspensos.

Outra baixa no Alvinegro é Carlos Sánchez, lesionado, enquanto Luan, com com virose gastrointestinal, também não deve ser relacionado.

Nos últimos três jogos entre as equipes, o Cuiabá venceu uma vez, o Santos uma, além de um empate. No primeiro turno do Brasileirão 2022, o Peixe venceu por 4 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do CUIABÁ: Walter; Marllon, Joaquim e Alan Empereur (Camilo); João Lucas, Rafael Gava, Pepê e Kelvin Osorio, Alesson, André Luís e Deyverson.

Possível escalação do SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carabajal; Lucas Braga, Soteldo e Angulo.

Desfalques da partida

Cuiabá:

Valdivia e Daniel Guedes: suspensos.

Gabriel Pirani: questões contratuais.

Santos:

Rodrigo Fernández e Marcos Leonardo: suspensos.

Carlos Sánchez: lesionado.

