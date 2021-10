Cuiabá x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta segunda-feira (1), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta segunda-feira (1), Cuiabá e RB Bragantino se enfrentam na Arena Pantanal, às 20h (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cuiabá x RB Bragantino DATA Segunda-feira, 1 de novembro de 2021 LOCAL Arena Pantanal, Cuiabá - MT HORÁRIO 20h (de Brasília) HORÁRIO Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Hugo Xavier Correr (GO)

Quarto árbitro: Alinor Silva da Paixão (MT)

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

Auxiliar do VAR: Elmo Resende Cunha (GO)

ONDE VAI PASSAR?



Lyon busca o triunfo fora de casa / Foto: Ari Ferreira/RB Bragantino

O SporTV e o Premiere, na tv fechada, irão transmitir a partida desta segunda-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No meio da tabela, o Cuiabá entra em campo buscando somar mais pontos para ficar cada vez mais perto de garantir a sua permanência na Série A.

O Dourado conta com os retornos de Pepê, Marllon e Lucas Hernández. Por outro lado, Cabrera segue no departamento médico.

Do outro lado, o RB Bragantino quer o triunfo para continuar dentro do G-4 do Brasileirão.

O Massa Bruta não deve poder contar com Jadsom, que se recupera de uma pancada no tornozelo. Além disso, Fabrício Bruno, Edimar e Artur estão suspensos. Já Helinho retorna após cumprir suspensão.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Max e Jenison.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Natan, Léo Ortiz, Weverton (Guilherme), Martínez, Eric Ramirez, Cuello, Helinho, Ytalo e Gabriel Novaes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Cuiabá Brasileirão 24 de outubro de 2021 Cuiabá 0 (6) x (7) 0 Brasiliense Brasileirão 20 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Chapecoense Brasileirão 4 de novembro de 2021 21h (de Brasília) Ceará x Cuiabá Brasileirão 7 de novembro de 2021 20h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 3 x 0 Sport Brasileirão 28 de outubro de 2021 RB Bragantino 1 x 0 São Paulo Brasileirão 24 de outubro de 2021

Próximas partidas